Skab nærhed til dit barn med en vikletai

Aldrig har det været så populært at vikle. Det er noget, både mødre og fædre er faldet for, og derfor ser vi også alle steder, hvor end vi vender os hen, hvordan børn nu bliver båret på brystet i en smart viklet knude frem for blandt andet i et lift eller en barnevogn.

Og det har da også mange fordele. For det første skaber det en nærhed mellem barn og forældre, som er helt unik, og den kan være med til at give masser af tryghed. For det andet vil den vuggende fornemmelse, når du bevæger dig rundt med dit barn på brystet skabe en ro, der lettere får barnet til at falde i søvn, og for det tredje kan du pludselig have dine arme fri, mens du går rundt og vugger dit barn. Og det er praktisk.

Sådan fungerer en vikletai

Og det er også derfor, at du bør tage et kig på de mange gode muligheder, der byder sig med en vikletai. Her er der nemlig tale om et smart bæreredskab, der består af et panel, på hvilket dit barn sidder. Det er fastgjort af 4 stropper. 2 af disse bindes om dine skuldre og ryg, mens de resterende 2 skal bindes rundt om din mave. Sådan gives den bedste støtte og den største komfort for både dig selv og dit barn.

Bærestykket kan indstilles, så det passer til de fleste børn. Og derfor giver en vikletai dig alverdens muligheder – og det gælder også, når det kommer til udvalget, som består af forskellige materialer og farver.

