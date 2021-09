Sendt hjem med et nederlag

Det lykkedes ikke for Brøndby at få revanche mod HB Køge onsdag aften. Foto: Robert Hendel

Brøndby tabte for anden spillerunde i træk, da det blev til et nederlag på 3-1 mod FC Thy - ThistedQ. Barbara Sol Gisladottir scorede Brøndbys eneste mål i opgøret. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys fodboldkvinder måtte forlade Thisted med sæsonens tredje nederlag i Gjensidige Kvindeliga

Af Robert Hendel

Brøndbys fodboldkvinder havde hårdt brug for en sejr, da de besøgte FC Thy – ThistedQ i Gjensidige Kvindeliga. I denne sæson har de blå-gule haft store udfordringer defensivt, hvor der er indkasseret mål i samtlige kampe, holdet har spillet.

Det skulle Brøndby prøve at lave om på i Thisted, hvor Barbara Sol Gisladottir bragter gæsterne fra Vestegnen foran efter 14 minutter. Seks minutter før pausen skete der dog det, som så ofte er sket før i denne sæson, da Rikke Dybdahl sendte bolden ind bag Naja Bahrenscheer i Brøndby-målet.

Hjemmeholdets målscorer holdt sig dog ikke kun på et mål. I anden halvleg sendte hun bolden i kassen yderligere to gange, og dermed måtte Brøndby for anden spillerunde i træk indkassere tre mål og et nederlag.

Med nederlaget er Brøndby på fjerdepladsen, fem point efter netop FC Thy – ThistedQ på tredjepladsen. HB Køge topper rækken med 19 point foran Fortuna Hjørring på andenpladsen med 17 point.

Søndag får Brøndby chancen for at revanchere sig mod FC Thy – ThistedQ, når de to hold mødes igen i Brøndby. Inden da skal de blå-gule dog ud i en pokaldyst på hjemmebane mod HB Køge onsdag aften.