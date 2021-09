Sådan kan du få råd til et sommerhus

SPONSORERET INDHOLD: Hvis man, som mange gør her i vores område, bor i lejlighed eller rækkehus, kan det være dejligt at have et sommerhus, hvor man kan tilbringe weekender og ferier. At være sommerhusejer er dog forbundet med en lang række udgifter, og mange kan have svært ved at afse pengene. Der er dog flere muligheder, man kan overveje for at gøre det lidt mindre dyrt at have sommerhus. Nogle af dem ser vi på her, så læs med, hvis du også drømmer om græs under tæerne og et sted at tage hen, når du er længes væk fra de jo ellers dejlige forstæder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Med vores gode beliggenhed tæt på motorvejsnettet kan man relativt hurtigt komme ud i sommerlandet til f.eks. Rørvig, Bisserup eller Ellinge Lyng, hvilket naturligvis kræver, at man har en bil, men det er der til gengæld også mange, der har i dag.

Spar penge på elregningen med en varmepumpe

En af de muligheder, man har for måske at få råd til et sommerhus er at installere en luft til vand varmepumpe i sommerhuset. Her kan der være rigtigt mange penge at spare i forhold til el radiatorer, da en varmepumpe bruger væsentligt mindre strøm end en el- eller olieradiator. Varmepumpen koster naturligvis nogle penge at købe og installere, men pengene tjenes hurtigt ind. Inden man sætter kursen mod en forhandler, kan man undersøge varmepumpe luft til vand pris, så man ved, hvad man er ude i, og hvad der findes af forskellige modeller.

Lej huset ud, når du ikke bruger det

En anden måde, man kan finansiere sit sommerhus på, er ved at leje det ud, når man ikke selv bruger det. På den måde kan man næsten have et gratis sommerhus. Der er flere måder, man kan gribe det an på, f.eks. ved at sætte en seddel op i det lokale supermarked om udlejning, eller man kan benytte et firma, der mod betaling sørger for alt vedr. udlejningen. Det er også en mulighed at gøre det selv på f.eks. Airbnb.

Vær flere om at eje huset

Den sidste mulighed, vi vil se på her, er at eje sommerhuset sammen med en eller to andre familier. Herved deles udgifterne og bliver altså mindre for den enkelte. Dette kan være en rigtig god løsning, da man alligevel sjældent bruger sommerhuset hele tiden. Ved at dele udnytter man sommerhuset optimalt og man har et billigt fritidshus. Hvert år kan man planlægge, hvem der har brugsret til huset hvornår, og på den måde vide, hvornår man kan tage i sommerhus. Dette er en løsning, som mange også her på Vestegnen benytter sig af, ofte sammen med familiemedlemmer, naboer eller venner som man har et godt forhold til, hvilket er en forudsætning.