Robin Hood på en helt ny måde

Celina Flomo Camur og en gruppe andre elever fra 7. klasse øver dansetrin til Robin Hood. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK. I 7. klassernes musical på Egholmskolen i sidste uge var Robin Hood blevet til en pige, der bor i en storby og synger moderne popsange

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvad gør man, når man skal lave en musical med elever fra 7. klasse, men det næsten kun er piger, der har meldt sig som skuespillere?

For Jonas Bøgelund Flagstad og Louise Tofte Rasmussen, der står for den årlige musical på Egholmskolen var svaret næsten lige så usædvanligt, som det var ligetil:

– Vi har valgt, at Robin Hood er en kvinde, så hun hedder Robyn med y, siger Jonas Bøgelund Flagstad.

Det gjorde det også nemt at vælge et af numrene i musicalen. Da Lady Marion stadig er en kvinde, er det selvfølgelig Katy Perrys megahit I Kissed a Girl.

Sammenhold på tværs

Hele sidste uge var der fleks-uge på skolerne i Vallensbæk som led i Vestegnens Kulturuge, der har temaet ’Naturens steder – stedernes natur’. Derfor mente de to lærere at det var oplagt med Robin Hood, der jo foregår i det oprindeligt foregår i Sherwood-skovene udenfor Nottingham i England.

I deres version er Nottingham dog ikke længere en middelalderby men en moderne storby med højhuse.

Alle elever i 7. klasserne på Egholmskolen har selv valgt, hvilke opgaver de gerne ville have i musicalen. Nogle er skuespillere, nogle spiller musik, nogle danser, nogle laver kostumer, rekvisitter og kulisser.

– Vi har blandet alle fire 7. klasser på tværs. De får en succesoplevelse ved at lave en kæmpe præstation på bare fire dage. Det skaber en enorm succesfølelse. Derudover giver det en masse i forhold til sammenhold. Det giver en masse at kunne formidle noget til andre, især for dem, der er skuespillere. Det at kunne tage en rolle på sig og portrættere en anden person, det kan hjælpe dem rigtig meget, til alt muligt andet de skal lave i fremtiden, siger Louise Tofte Rasmussen.

Kreative evner

En af dem, der skal danse til musicalen er Celina Flomo Camur.

– Jeg elsker dans, så det passer lige til mig. Det har været hårdt og vi har skullet tage os sammen for at huske trinnene. Men jeg elsker det. Det er så fedt med den energi, der er derinde, siger hun.

Hun danser også i sin fritid, men det er noget andet, når hun nu skal danse med sine klassekammerater.

– Det er dejligt og sjovt. Det er virkelig fedt at gøre det sammen med sine venner fra skolen, siger hun.

Hendes mor kom torsdag aften på skolen for at se forestillingen sammen med en masse andre forældre.

– Jeg tror, det bliver pinligt, men jeg kommer til at give den meget gas, for jeg elsker at optræde, siger Celina Flomo Camur.

Netop det at hylde nogle andre evner end de klassiske boglige, har været vigtigt for de to lærere.

– Der bliver set på nogle andre evner end de bogfaglige. Der er nogle, der er kreative med deres hænder, der er nogen, der er ved at bygge en galge, der er bygget sværd, der bliver malet en masse ting. De får mulighed for at udfolde sig på andre måder, end man normalt får mulighed for i folkeskolen, siger Jonas Bøgelund Flagstad.

Derfor er afslutningsnummeret også en hyldest til hele holdet bag forestillingen.

– Vi slutter af med Bjørnskovs ’Vi er helte’. Vi har en masse unge mennesker, som har stablet noget op på fire dage. Så der er også noget symbolsk værdi i det, siger Jonas Bøgelund Flagstad.