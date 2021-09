Refinansiering – samle din gæld i et lån

SPONSORERET INDHOLD: Lige nu har du en masse lån som har finansieret din bolig, dit behov og diverse ting. Du kan dog næsten ikke holde ud af at kigge på den gæld som bare bliver ved med at ophobe sig.

Af SPONSORERET INDHOLD

Postkassen drukner i regninger og du overvejer om du er nødt til at give afkald på selv de vigtigste udgifter. Vidste du dog at du kan samle dine forskellige lån og dermed danne et mere overskueligt overblik over din gæld? Gæld behøver ikke at være en evig økonomisk byrde for dig. De lån, du har foretaget, kan samles sammen i et lån med en lav rente. Læs videre og forstå, hvad refinansiering egentlig er og hvordan du faktisk kan nedbringe din gæld ved at samle dine lån.

Hvorfor skal jeg refinansiere mine lån?

Refinansiering betyder at du tager et lån med det formål at betale dine eksisterende lån af – med andre ord lægger du flere af dine lån sammen. Det er en god løsning hvis du har optaget mange lån og gerne vil samle dem et sted. Mange banker tilbyder at indfri dine lån for dig så du ikke behøves at ringe rundt til de forskellige låneudbydere. En anden fordel er at du kan få en bedre og lav rente når du samler dine lån i et sted.

Du kan nemt miste overblikket når du ser alle mulige slags regninger på stuebordet, så med et samlelån nøjes du blot med en enkelt regning med dine overordnede udgifter. Hvis du gerne vil sammenligne forskellige tilbud på samlelån, kan du gå ind på https://www.refinansiere.net.

Lån eksempel: Eff. Rente 10,06 %. 100 000 kr o/5 år. Kostnad 26 375 kr. Totalt 126 375 kr

Kontakt banken når du er klar til at samle din gæld

Du ved sikkert hvor man skal starte når man skal optage et lån. Selvom mange låneudbydere også tilbyder samlelån, kan det være bedst at optage dette lån hos din egen bank. Du har nemmere ved at blive vejledt et sted hvor de faktisk kender din økonomiske situation og kan hjælpe dig ud af din gæld. I kan også finde ud af om et samlelån er det bedste for dig, eller om det skal være noget helt andet.

Hvis du bliver godkendt til et samlelån, er du allerede på vej til at kunne nedbringe din gæld. Banken kan ikke kun hjælpe dig med at beslutte hvilket lån du får mest ud af. De kan jo også hjælpe dig med at finansiere dine ønsker såsom penge til boligen. Hvis hjemmet trænger til en forandring, kan det være en god ide at refinansiere din bolig. Det øger også ejendomsværdien når du skal sælge boligen en dag.

Refinansiering åbner mange døre i dit hjem

Det er meget enkelt formuleret at sige at refinansiering samler dine lån, for du kan også foretage mange andre ting. Som tidligere nævnt er det en god ide hvis du skal renovere dit hjem og har brug for at finansiere projektet. Du får et større overblik ved at samle dine lån i dette tilfælde. Kunne du tænke dig et boliglån? Beregn hvor meget du kan få til gode for dit lån på Oest.no.

Samlelån kræver en kreditvurdering

Hvis du har besluttet dig for at optage et samlelån skal du huske at det jo er et lån. Derfor vil en bank foretage en kreditvurdering af dig for at lære dine økonomiske vaner at kende. Få betalt dine regninger til tiden og undgå rykkere, for det kan være svært at optage lån hvis man står under RKI-registeret.

Er du registreret i RKI betyder det ikke at du aldrig kommer til at kunne tage et samlelån. I det tilfælde skal du fokusere på at betale din gæld af hurtigst muligt. Det er ikke en nem situation, men der findes mange løsninger. Det er først og fremmest nok en god ide at undgå flere lån såsom kviklån og andre forbrugslån. Du står allerede i gæld til mange andre ting.

Overvej eventuelt om dit tøjforbrug kan vente eller nedbring andre unødvendige forbrugsvaner. Det kan også være at du er nødsaget til at tjene lidt ekstra penge, om det så sker gennem overarbejde eller salg af dine møbler. De fleste banker vil nægte at låne dig penge hvis de er usikre på om du kan betale penge tilbage til dem.

Måske tænker du at det skader din kreditvurdering at have mange små lån, men det er ikke relevant for situationen. Det, der er relevant, er om du kan betale dine lån og bevise at du er berettiget til et lån. Kontakt din bank og optag et samlelån så du får mere livsglæde og mindre økonomisk stress.