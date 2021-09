Politikere sagde tak til veteraner

Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye og Brøndby-borgmester Kent Magelund takkede veteranerne søndag morgen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. I Brøndby takkede politikere de borgere, der har været udsendt på internationale missioner i den danske nations tjeneste

Af Robert Hendel

Når kalenderen viser den femte september, bliver Dannebrog hejst over hele landet til ære for alle dem, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark.

Sådan var det også i 2021, da Brøndbys borgmester Kent Max Magelund (S) tog imod de veteraner, som havde mulighed for at komme forbi kommunalbestyrelsessalen på Brøndby Rådhus til morgenmad klokken 8.30 søndag morgen.

– Vi skylder en stor tak til alle Brøndby-borgere, der som soldater, politifolk, sundheds- og redningspersonale har sat livet på spil og ydet en indsats i verdens brændpunkter. De har gjort en forskel for andre, og det vil jeg gerne udtrykke min dybeste respekt for, sagde borgmesteren til de godt 30 fremmødte gæster.

En af veteranerne, der kiggede forbi Park Alle 160 i Brøndby, var Anders Gaden. Han har flere udsendelser i bagagen med Søværnet, og han sætter stor pris på anerkendelsen i forbindelse med flagdagen.

– Det er vigtigt, at vi får at vide, at bliver anerkendt, Så vi ikke føler, at det er forgæves, når vi forsøger at gøre en forskel, siger Anders Gaden, der sammen med de andre ikke kun fik en tak af de lokale politikere.

Fra Regeringen var udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye taget til Brøndby for at vise sin anerkendelse af de danske soldaters indsats ude i verden.

– På internettet oplever jeg, at mange har en holdning, og det er rigtig fint. Men få viser handling. Det har I gjort, og det skylder vi jer en stor tak for, sagde Mattias Tesfaye på vegne af Regeringen og Folketinget.

Udover ministeren og borgmesteren havde repræsentanter fra Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti i Brøndby lagt vejen forbi rådhuset på flagdagen.