På skattejagt på skolerne

Langt over 100 børn deltog i skattejagten Ferieviking på Glostrups skoler. Foto: Peter Storm Hansen

Glostrup. Selvom der ikke var undervisning på Glostrups skoler i sommerferien, var der stadig liv, da der var familier på skattejagt

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Kommune har der igennem sommeren været gennemført flere aktiviteter, så børn, unge og familier kunne udfolde sig i ferien. En af aktiviteterne var klatring, hvor man tog til København og besøgte nogle af klatrevæggene. Her havde forældre også mulighed for at deltage, hvilket der var flere, der benyttede sig af.

Et andet af de helt store trækplastre i sommerferien var igen Ferieviking, der er en slags skattejagt for hele familien. Ferieviking laves i et samarbejde mellem Glostrup Bibliotek, Kulturafdelingen i Glostrup Kommune, Glostrup Bio og SSP – samarbejdet mellem skole, sociale myndigheder og politiet – og igen i år var der langt over 100, der havde deltaget i skattejagten på skolerne i Glostrup og efterfølgende afleveret deres svar på biblioteket. Hovedpræmien var en tur i Zoologisk Have for hele familien, og for hver skole var der tillige en præmie, nemlig en tur i Glostrup Bio for hele familien. Der blev trukket lod blandt de rigtige besvarelser, og vinderne har fået besked.