På rejse fra sofaen

man kan nu sidde hjemme i sofaen og være på grupperejse.

Glostrup. Glostrup Kommune har indgået et partnerskab med oplysningsforbundet Demokrati i Europa om onlinerejser til 40 lande i Europa og mulighed for livestreaming blandt andet fra Glostrup Bibliotek

Af Jesper Ernst Henriksen

I et unikt projekt til bekæmpelse af ensomhed og styrkelse af netværk kan man nu rejse online via computeren i trygge rammer hjemme fra stuen. Projektets formål er at engagere ensomme, især ældre, i online-aktiviteter og at få dem med i blivende fællesskaber. Rejserne foregår på en måde, så det både er hyggeligt og informativt at være med. På rejserne møder man eksperter, græsrødder og lokale ildsjæle fra de lande, der besøges. Rejselederne fortæller om landenes historie og samfund. Deltagerne ser seværdigheder, hører om lokal kultur og madretter – og nok så vigtigt møder de hinanden, så der er mulighed for at skabe nye kontakter og netværk.

Som et led i partnerskabet har bibliotek og institutioner i Glostrup mulighed for at vise rejserne på storskærm. Glostrup Bibliotek har foreløbigt planlagt rejser hver onsdag fra 15. september til 8. december. Den første rejse går til Spanien – direkte fra Videnszonen i udlånet.

Der er online-rejse hver onsdag eftermiddag kl. 14-17, og der er i alt planlagt 40 rejser til 40 europæiske lande i løbet af 1,5 år. Vil man deltage hjemme fra stuen, tilmelder man sig på deo.dk, og vil man deltage fra Glostrup Bibliotek tilmelder man sig via glostrupbib.dk.