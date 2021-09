Nyt valgforbund: Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige går sammen

Kenneth Kristensen Berth (DF) og Helle Bjerre (NB) er de to partiers spidskandidater til kommunalvalget.

VALLENSBÆK. Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har i Vallensbæk Kommune indgået et teknisk valgforbund til kommunalvalget

Af Jesper Ernst Henriksen

Til kommunalvalget ser det lige nu ud til, at det kun bliver partierne Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, der bliver valgmulighederne på den borgerlige fløj ud over Det Konservative Folkeparti.

De to har nu indgået et teknisk valgforbund. Det betyder, at et af de to partiers overskydende stemmer kan gå til det andet parti, så færrest muligt stemmer bliver spildt.

– Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil gerne vise, at man kan være borgerlig på en anden måde i Vallensbæk end ved at være medlem af Konservative. De to partier har naturligt hvert deres særkende, men har en fælles interesse i at opnå et nyt borgerligt styre, hvor de Konservative ikke har absolut flertal. Det vil være en enorm fordel for Vallensbæks fortsatte udvikling, hvis det dødvande, som det Konservative absolutte flertal er udtryk for, kan bringes til ophør, skriver de to partier i en pressemeddelelse.

Valgforbundet er åbent for andre borgerlige partier, såfremt sådanne – mod forventning – skulle vise sig at stille op til valget den 16. november 2021.

Der er alene tale om en valgteknisk aftale, som ikke indebærer forpligtelser for partierne efter kommunalvalget.