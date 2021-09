Nye Borgerlige opstiller kandidat

Helle Bjerre er Nye Borgerliges kandidat til kommunalbestyrelsen i Vallensbæk.

Vallensbæk. For første gang opstiller Nye Borgerlige en kandidat i til kommunalvalget i Vallensbæk. Det er 53-årige Helle Bjerre, der blandt andet går til valg på forebyggelse af narkotika, bekæmpelse af bander og fastholdelse af danske værdier

Af Jesper Ernst Henriksen

Spidskandidat for Nye Borgerlige i Vallensbæk Kommune er Helle Bjerre. Hun er 53 år gammel, uddannet kontorassistent og arbejder i hverdagen med tal. Blandt hendes mærkesager er bekæmpelse af

kriminalitet ved at få etableret en nærpolitistation.

– Flere borgere er utrygge ved at gå på gaden. Salg af stoffer er eksploderet de seneste år og bander/klynger af unge kommer der til stadighed flere af. De skal væk fra gadebilledet, så den almindelige borger igen kan føle sig tryg ved at befærde sig rundt om i kommunen.Vi skal have erobret vores dejlige by tilbage, siger hun.

En af vejene er at forebygge, at Vallensbæks egne unge køber stoffer af banderne.

– Allerede i 5. klasse bør alle børn se film om stoffer, og hvad de kan gøre ved en, hvis man som ung bliver fanget i et misbrug. Fra 6. klassetrin bør dette emne gøres til en naturlig del af danskundervisningen. Herefter kan det lægges over som en del af undervisningen i samfundsfag i 8. klasse, siger Helle Bjerre.

Danske værdier

Af andre mærkesager vil Helle Bjerre give flere børn mulighed for at komme i specialklasser.

– Mange børn med særlige behov skal have mulighed for at komme i en skoleklasse, der er tilrettelagt for dem. Mange specielle børn med diagnoser kan ofte ikke rumme for meget støj eller for mange personer omkring dem. De skal ikke nødvendigvis inkluderes i en almindelige klasse. Børnene skal have en tryg og individuel tilpasset undervisning, siger hun.

Hun har også fokus på nogle af Nye Borgerliges klassiske mærkesager:

– Danskheden og danske værdier skal tilbage i daginstitionerne. Der skal som noget helt naturligt selvfølgelig serveres svinekød. Vi lever i Danmark og vi skal altså ikke tage hensyn til muslimske børn. De må indordne sig under danske værdier. De dage, hvor der serveres svinekød, må muslimske forældre sørge for, at deres børn får madpakke med hjemmefra. Muslimske vaner må blive i muslimske hjem, siger hun.