Nu spiller musikken igen i Glostrup Kulturhus

Flemming Brandt, formand for Glostrup Kulturhus, ser frem til en god sæson, der starter fredag. Foto: Holger Pedersen

Glostrup. Efter halvandet år med meget få arrangementer er Glostrup Kulturhus på fredag klar med en ny sæson med masser af interessant musik som Shubberne, Back to Back og det legendariske rockband Burnin Red Ivanhoe

Af Jesper Ernst Henriksen

På fredag den 17. september indleder Glostrup Kulturhus sæson 2021-22, der vil byde på en bred vifte af koncerter i Glostrup Bios sal og nye foyer.

– Vi er stolte af at kunne præsentere et alsidigt program med koncerter flere gange om måneden fra september til maj, siger Flemming Brandt, formand for Glostrup Kulturhus.

Første koncert er fredag med Shubberne, som består af et par af de oprindelige medlemmer af Shu-bi-dua suppleret af yngre kræfter. Der vil senere være gensyn med de største danske og udenlandske navne i form af landets bedste coverbands, men man kan også opleve kunstnere, man ellers mest finder på de store scener, herunder Mike Andersen Band, Burnin Red Ivanhoe, Back to Back og Tamra Rosanes.

– Det er ikke så ofte, man ser en tuxedo på scenen, men det forventer vi at se, når vi laver ”Swing Night” med Frank Sinatras klassikere. Glostrup Bio lægger også hus til hele tre koncerter på Glostrup Kulturnat, til Glostrup Byorkesters traditionelle julekoncert samt til en velgørenhedskoncert arrangeret af Lions Club Glostrup, siger Flemming Brandt.

Derudover fortsætter foreningen med intimkoncerter i Biografens nyrenoverede foyer.

– Sidste år lagde vi ud med en ny type koncerter, nemlig intimkoncerter i biografens nye, flotte foyer. Her sidder man komfortabelt og kommer helt tæt på nogle af de kunstnere, der ellers mest er kendt fra store scener og med et band i ryggen. Her bliver de oftest ledsaget af en enkelt guitar eller et el-klaver. Lydstyrken er behagelig, entreen er lav, og man kan forsyne sig i vores cafe. Vi lagde ud med tre såkaldte samtalekoncerter sidste år, men kunne på grund af restriktionerne kun lukke 20 mennesker ind. Nu håber vi alle på, det bliver mere tæt. Nu er de sidste restriktioner væk, og det er en stor lettelse, siger Flemming Brandt.

Gæster kommer igen

Glostrup Kulturhus har ligesom resten af samfundet været mere eller mindre underdrejet siden sidste forår. På det tidspunkt havde foreningen stadig nogle koncerter på programmet. De er blevet udskudt og er nu på programmet i den kommende sæson.

– Heldigvis lykkedes det at flytte de fleste af de resterende koncerter til den sæson, vi starter nu. Med en enkelt undtagelse har vi således ikke direkte sat penge til på aflysningerne – ud over de faste udgifter, siger Flemming Brandt.

Han kan kigge tilbage på et år, hvor det aldrig var sikkert, hvornår foreningen måtte komme i gang igen.

– Vi lavede fortrøstningsfuldt et flot program fra efteråret 2020, men efterhånden som situationen forværredes på Vestegnen, og der stadig var skrappe restriktioner i form af mundbind og stærkt begrænset antal gæster i sal og foyer, stod det klart, at koncerter ikke kan begrænses som en filmoplevelse. Der skal være fest og bevægelse i salen og gang i foyeren i pausen. Det endte med, at hele sæson 2020-21 i salen efterhånden måtte aflyses, siger formanden.

Han føler sig sikker på, at publikum nok skal vende tilbage til Glostrup Kulturhus, når musikken spiller igen.

– Vi håber og tror, at folk kan huske os. Og huske os for det, vi er gode til, nemlig fede koncerter i hyggelige og komfortable omgivelser. Siden starten i 2016 har vi fået flere og flere medlemmer, og de er løbende blevet informeret. Vi glæder os til en stor sæson med masser af god musik. Vi er byens spillested, men folk kommer ofte langvejs fra, siger Flemming Brandt.