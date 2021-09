Norsk kunstner med inspiration fra de store

Kunst som dette kan ses den kommende måned i Glostrup Fritidscenter. Maleri: Dag Aronson

Glostrup. Septembers udstilling i Glostrup Fritidscenter er med kunstnere Dag Aronson, der som autodidakt kunstner søger inspiration ved de store mestre

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag er der igen lun lørdag i Glostrup Fritidscenter, når Glostrup Kunstforening afslører septembers udstilling.

Udstillingen er med Dag Aronson, der er født og opvokset i Vesterålen i Nordnorge, men nu bosat i Danmark. I hans kunst vil den nordlandske natur altid på en eller anden måde være til stede i hans billeder. Han søger og undersøger tidlige erindringsbilleder.

Som selvlært kunstner har Dag lært ved at kopiere og parafrasere over temaer fra de mest kendte klassikere og ved at kigge de store mestre over skuldrene. Han har søgt deres indsigt for at forbinde nutid og fortid.

I bogen 101 kunstnere fra 2009 skriver Tom Jørgensen om Dag Aronson:

– Få har som Dag Aronson taget den kendsgerning til sig, at ethvert kunstværk hviler på skuldrene af fortidens kunstneriske frembringelser. I sine malerier går han bevidst i dialog med ældre mestre som Manet, Velázquez, Picasso, Watteau og Chagall. Ikke for at duplikere deres værker, men ud fra den betragtning, at rigtig god kunst overskrider sin samtid og bliver udødelig, fordi den rammer som noget almenmenneskeligt og eksistentielt. I sine parafraser forsøger Dag Aronson således på én gang at hylde traditionen og sætte den ind i en moderne samtid, vores nutidige verden.

Musik til Lun Lørdag vil blive leveret af Mads Mathias. Han kommer med to ekstra musikere, så jazzen vil swinge i Fritidscentret fra klokken 14 til 16.