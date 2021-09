DEBAT.

Af Annette Reckendorph, Formand for SF-Brøndby og kandidat til kommunalvalget i november

Det er dejligt at læse i avisen, at der er flere der mener, at vi skal nedsætte farten i Brøndby. Hvilket jeg sidst har påpeget vedr. Roskildevej ved Brøndby Nord.

SF har før forslået, at farten skulle nedsættes og sidste år lykkedes det endda, at farten blev nedsat på f.eks. Østbrovej.

Tidligere har effektiviteten i samfundet været i fokus – bilerne skulle komme hurtigt frem. Det er derfor rigtig rart at støjniveauet og sikkerheden nu også bliver prioriteret.

Nu ser det heldigvis ud til flere og flere, mener at Brøndby skal være en rar by at leve i. Vi skal kunne sidde udenfor, uden at blive bombarderet med larm fra trafikken, sove uden stressende støj. Vores børn skal kunne krydse de større veje, uden at vi frygter at de bliver kørt over af en alt for hurtig bilist.

Jeg håber at meningerne er de samme også efter kommunalvalget, så kommunalbestyrelsen kan komme videre med at nedsætte hastighederne. Det bør kun være få af vores veje, som får lov til at overskride den generelle hastighedsgrænse på 50 km/t i byer.

Ned med farten til gavn for Brøndbys borgere.