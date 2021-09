Musikfestival på plejehjem

Der var fest og dans på Ældrecenter Hvissinge forrige lørdag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Lørdag den 4. september blev Hvissinge Musikfestival 2021 afholdt på Ældrecenter Hvissinge. Det skal skabe liv og sunde aktiviteter for både beboere og deres pårørende

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag den 4. september var der musikfestival i Hvissinge. Der var alt, hvad der hører til en rigtig festival. Solen skinnede fra en skyfri himmel, der var livemusik fra en lille scene, deltagerne havde festivalarmbånd på, der var en bar med (alkoholfri) fadøl og drinks og der var en foodtruck med burgere. På den måde lignede den meget alle andre festivaller.

Det særlige ved Hvissinge Musikfestival var, at den kun var for beboere og pårørende på Ældrecenter Hvissinge.

– Festivallen er arrangeret af vores frivillige venneforening, der har søgt og fået både puljemidler og fonde. Der er også cirka 13 frivillige her sammen med personalet i dag. Uden dem, og uden foreningen, kunne det ikke lade sig gøre, siger Sabrina Hansen, frivillighedskoordinator på Ældrecenter Hvissinge.

Flere aktiviteter

Festivallen bliver startskuddet til et efterår på Ældrecenter Hvissinge med mange aktiviteter.

– Hen over efteråret kommer vi til at fokusere på musik, dans og bevægelse. Vi har de sidste mange år haft særlig fokus på bevægelse og fysisk aktivitet. Vi har haft cykelture og gåture. Nu vil vi prøve nogle andre aktiviteter. Det er startskuddet i dag, og det bliver fulgt op af erindringsdans, og musikterapi, siger Sabrina Hansen.

Formålet er i sidste ende at øge beboernes livskvalitet.

– Det handler om at styrke beboernes mentale og fysiske sundhed, men det handler også om at få nogle meningsfulde aktiviteter i beboernes hverdag, siger Sabrina Hansen.

En af de frivillige, Helene Broncano, oplever, at de ældre netop får livskvalitet ud af festivallen.

– Det er guld værd for beboerne. De synes det er hyggeligt, de kan sidde og få sig en fadøl ude i solen. Så bliver de 60 år igen i stedet for 90. Det er helt sikkert noget, de nyder, og som de vil have i hukommelsen det næste stykke tid, siger hun.

For pårørende

Ældrecenteret har også fokus på, at de pårørende skal kunne være til aktiviteterne.

– Vi har fået 67 tilmeldinger fra pårørende. Det er ret vildt, når vi kun har 69 beboere. De aktiviteter, vi kommer til at have i efteråret, der er det meningen, vi gerne vil have de pårørende til at komme at deltage sammen med deres kære, siger Sabrina Hansen.

De fleste, der har haft familiemedlemmer boende på et plejehjem, kender nok rutinen med at komme forbi til en kop kaffe og en snak. Men der kan godt ske noget mere.

– Man skal kunne lave noget, der er meningsfuldt for begge parter. Det er også hyggeligt at sidde over en kop kaffe, men når der er nogle aktiviteter, kan man lave noget sammen. Det er vigtigt for både beboerne og de pårørende. Det betyder også, at vi kan have flere med til aktiviteterne, når de pårørende støtter op, siger Sabrina Hansen.