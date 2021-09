Mette Frederiksen: Derfor bør de unge lade sig vaccinere

Statsminister Mette Frederiksen besøgte i sidste uge Brøndby Gymnasium, hvor hun benyttede lejligheden til at tale med en HF-klasse om nødvendigheden af at lade sig vaccinere. Foto: Robert Hendel

Statsminister Mette Frederiksen besøgte i sidste uge Brøndby Gymnasium, hvor hun benyttede lejligheden til at tale med en HF-klasse om nødvendigheden af at lade sig vaccinere. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. De unge halter bagefter, når det gælder om at besøge vaccinationsstederne for at beskytte sig mod coronavirus. Det kan blive et problem, hvis Danmark fortsat skal holde åbent, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der i sidste uge besøgte Brøndby Gymnasium for at tale om vaccinen

Af Robert Hendel

Syv ud af 10 borgere har indtil videre lagt arm til et vaccinestik i kampen mod coronavirus. De kniber dog med at få den yngre del af de inviterede til at besøge vaccinecentrene. Derfor besluttede de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet i midten af august, at der skulle gøres en ekstra indsats for at tilbyde de unge i alderen 15 til 30 år en vaccination.

Som en del af den indsats får 250 uddannelsessteder i Region Hovedstaden i disse uger besøg af et udkørende vaccinationsteam, der tilbyder vaccinen lokalt i form af såkaldte popup-vaccinationscentre.

– Vi skal have de unge til at være med, fordi de er bagefter. De har nogle spørgsmål og vil gerne vaccineres, men de har også brug for, at vi kommer tættere på dem, og det gør vi med sådan en indsats, fortæller Lars Gaardhøj (S), der er formand for Region Hovedstaden.

Ifølge ham er der god grund til at gøre en indsats blandt de unge, fordi det lige nu er denne aldersgruppe, der dominerer indlæggelserne på hospitalerne.

Det er Region Hovedstadens akutberedsab, der står for de lokale vaccinetilbud, og ifølge Lars Gaardhøj er indsatsen prioriteret, så de områder med færrest vaccinerede får besøg først.

Statsminister på besøg

Tirsdag kom det udkørende vaccinationsteam forbi Brøndby Gymnasium, hvor kantinen i kælderen under Brøndby Stadion i et par timer fungerede som vaccinecenter. I den forbindelse var der fornemt besøg, da statsminister Mette Frederiksen (S) kiggede forbi sammen med Sundhedsstyrelses direktør, Søren Brostrøm og Region hovedstadens formand Lars Gaardhøj. De benyttede lejligheden til at tale med en gruppe elever på skolen om vaccinen. Her fandt gæsterne ud af, at langt størstedelen allerede havde fået vaccinen mod coronavirus.

– Det er jo rigtig dejligt at spørge eleverne i en HF-klasse, om de er vaccinerede, og næsten alle rækker hånden op og siger, at de ikke rigtigt har overvejet at lade være. Det er rigtigt og det naturlige at gøre, siger Mette Frederiksen.

En enkelt elev havde dog ikke ladet sig vaccinere endnu, så han havde meldt sig frivilligt til at smøge ærmet op og lade Søren Brostrøm vaccinere ham med statsministerens assistance.

– Der er ikke rigtigt nogen grund til, at jeg ikke er vaccineret endnu. Nu var der bare ikke nogen undskyldning, når de kom ud til skolen, så det passede perfekt, fortæller 19-årige Magnus Thorup Mortensen, som er HF-studerende på første år på Brøndby Gymnasium.

Han synes godt om, at myndighederne tager ud og besøger uddannelsesstederne for at oplyse om vaccinationsindsatsen.

– Det viser, at de ikke bare er ligeglade. Der er handling bag ordene, siger Magnus Thorup Mortensen, der nu har fået sit første stik med corona-vaccinen fra Moderna.

Ifølge statsministeren er der flere årsager til, at hun opfordrer de unge til at lade sig vaccinere. Dels er det af hensyn til de unge selv, så de undgår at blive syge og måske får senfølger.

– Men det er også, fordi vi nu har et nærmest normalt Danmark igen, og hvis vi skal holde åbent, hvilket vi rigtig gerne vil, så skal folk være vaccinerede, forklarer Mette Frederiksen.

Mange myter

Den høje vaccinationstilslutning er især vigtig, fordi efteråret banker på døren, og delta-varianten spøger i baggrunden. Den er ifølge Søren Brostrøm betydeligt mere smitsom og giver hårdere sygdomsforløb.

– Skal vi holde Danmark åbent i en vintersæson med en mere smitsom variant, har vi bare brug for en tårnhøj vaccinetilslutning, så selvom Danmark ligger helt ekstremt godt, så skal vi endnu højere op, siger Sundhedsstyrelsens direktør.

Søren Brostrøm tror ikke, at den lave tilslutning blandt de unge skyldes, at folk er modstandere af vaccinen.

– Nogle gange er det nogle lavpraktiske ting. Det er ikke alle, der bruger den e-boks, de har, og selvom vi sender til dem i e-boks, er det ikke sikkert, at de har fået det åbnet, siger sundhedsstyrelsens direktør, der generelt er tilfreds med vaccinetilslutningen herhjemme.

Ifølge Søren Brostrøm skal der en større indsats til for at få de sidste med.

– De første 60-70 procent fik vi meget let, og der var problemet, at vi manglede vacciner. Nu går det langsommere, fordi vi skal arbejde mere på de sidste, og det er derfor, vi er her, siger han.

Mette Frederiksen vurderer, at de sociale medier kan være en årsag til, at nogle tøver med at blive vaccineret. Derfor har myndighederne et stort behov for at få afkræftet en række myter.

– På sociale medier florerer der en masse ting, og meget af det er ikke rigtigt. Myndighederne har skudt påstandene ned, men sociale medier er jo stærke, og der er også nogle folk, som primært får deres informationer derfra, siger statsministeren.

Mere end 85 procent af de danskere, der har fået en invitation til vaccinen, har taget imod tilbuddet. Ifølge Mette Frederiksen er målet 90 procent inden 1. oktober 2021.