Masser af liv i naturen

Rebbanen var udfordrende, men populær blandt de lidt mindre børn. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Omkring 1000 gæster var forbi området omkring Ejby Mose, hvor de fik mulighed for at komme helt tæt på naturen med aktiviteter som tovbane, svævebane og kanosejlands

Af Jesper Ernst Henriksen

Søndag den 12. september summede det af liv i og omkring Ejby Mose. Ude på selve mosen sejlede familier rundt i kanoer, mens der inde på land var masser af aktivitet. For de mindre børn var der en meget udfordrende forhindringsbane, der var mulighed for at riste skumfiduser eller poppe popcorn over bål, for de halvstore børn var der en svævebane hen over søen.

Det var også meget populært at kigge ind til kommunens får og de nye alpakaer.

Arrangementet var gratis og krævede ikke tilmelding, så det er svært at give et præcist bud på antallet af deltagere, især da arrangementet spredte sig over mange timer og mange kom og gik undervejs. Det er dog vurderingen, at der var cirka 1000 mennesker forbi fordelt på hele dagen.