Lykkeligt stævne

Sport. LykkeCup 2021 kalder sig selv for Danmarks lykkeligste sæsonfinale- det var også sådan deltagerne fra Glostrup oplevede det

Af Jesper Ernst Henriksen

I Glostrup Hallen træner GHI Greenies, der er et håndboldhold under IF32. Men det er ikke et helt almindeligt håndboldhold. Det er et hold, hvor der er plads til børn, der af den ene eller anden grund ikke er plads til på almindelige hold.

Holdet spiller og træner håndbold på børnenes præmisser, og der er plads til, at reglerne og øvelserne kan være svære.

Holdet er en del af et større fællesskab af ligesindede hold, der hedder Lykkeliga. Hele dette fællesskab mødtes i starten af september i Herning til LykkeCup 2021. Formålet er, at alle børnene kan vise, hvad de har lært over det seneste år og blive hyldet i Boxen af en masse forældre. Det var en stor og positiv oplevelse for Tina Lindskov Larsen, der er træner på holdet.

– Det var så stort og fantastisk, at jeg ikke føler, jeg kan sætte ord på. Det er det ultimativt største og mest fantastiske og følelsen af kærlighed, sammenhold og fællesskab har aldrig været større og stærkere, siger hun.