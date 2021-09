Løb skabte fællesskab mellem generationer

Børnene kom hurtigt afsted. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Til Hvissingeløbet var der stor forskel på alderen og tempoet blandt deltagerne. Det var nemlig både beboere fra Ældrecenter Hvissinge og elever fra Skovvangskolen, der løb med

Af Jesper Ernst Henriksen

Med startnumre, matchende t-shirts og en oppustelig målstreg, mindede Hvissingeløbet, der blev afviklet i forringe uge, på mange måder om et rigtigt motionsløb. På andre måde gjorde det ikke.

For det første var ruten kun en kilometer lang. Det var nødvendigt, for at den ene halvdel af deltagerne kunne være med. Det var beboerne på Ældrecenter Hvissinge og brugerne af dagcenteret. Nogle af disse gik hele vejen rundt på cirka en halv time. Andre blev kørt i kørestol eller gik med rollator.

Den anden halvdel af deltagerne var elever fra Skovvangskolen. De kom til gengæld rundt på under fem minutter, men blev så sendt ud på en rundtur mere.

For Ældrecenter Hvissinge er det vigtigt at have begge grupper med:

– Det skaber bare en god stemning at have børnene med. Det at skabe et socialt samvær på tværs af generationer, det kan noget særligt. Man kunne se, at beboerne lyste op, da de kom herud. Der er en anden energi omkring børnene, når de følges ad rundt på ruten, siger Sabrina Hansen, frivillighedskoordinator på Ældrecenter Hvissinge.

Hvissingeløbet er én af mange aktiviteter i løbet af året, hvor de ældre får ekstra mulighed for at røre sig.

– Vi er et hus i bevægelse og går meget op i, at beboerne holdes aktive hele livet. Det er vigtigt for deres fysiske sundhed. Vi har hver uge cykelture og gåture. Der er det meget sjovt for nogle at have noget at træne op til, siger hun.

Hvissingeløbet var støtte af Nordea Fonden gennem den frivillige forening på ældrecenteret.