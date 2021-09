Liberal Alliance: Vi vil følge besparelserne

Glostrup. For Liberal Alliance er der både positive og negative ting i budgettet, men partiets medlem af kommunalbestyrelsen kommer ikke til at stemme for

Af Jesper Ernst Henriksen

Marlene Frandsen fra Liberal Alliance kan se mange gode ting i budgetforliget, som partiet altså ikke er en del af.

– Det er godt, de sætter penge af til et tredje fremmedsprog på skolen, det har udvandet det skoletilbud vi har, at vi kun har tysk og engelsk. Det er godt, at man vil undersøge en ny placering af Ejbyhus, for det må jo betyde, at man også er interesseret i at bygge et nyt Ejbyhus. Jeg vil også godt rose øget åbningstid i institutionerne og midlerne til lejrskoler og introture, siger hun.

Men der er også så mange tidsler i budgettet, at hun ikke kommer til at stemme for.

– De ansætter en erhvervsambassadør. Det er jeg ikke vild med. Jeg synes, det skal være borgmesteren og politikerne, der skal være ambassadører. Så skulle man hellere få nedbragt nogle af de afgifter, der er for virksomhederne. Det kan godt betale sig at have nogle attraktive vilkår, det kan vi se på de omkring 100 millioner kroner vi får i ekstraordinære erhvervsskatteindtægter til næste år. De har lagt en reduktion på konsulenter ind. Jeg er lidt spændt på, hvad det er for nogle konsulenter, de vil spare på. Vil man til at ansætte dem i kommunen i stedet for? Hvordan vil man ellers få løst de opgaver? Jeg kommer til at følge det tæt, om man vil udbygge den kommunale administration på rådhuset eller om det er en reel besparelse, siger hun.