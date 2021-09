Liberal Alliance: Konservative forlod os i sidste time

Marlene Frandsen (LA) er medlem af kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget i Glostrup Kommune. Foto: Mette Frandsen

GLOSTRUP. Marlene Frandsen undrer sig over, at konservative meldte afbud til forhandlinger med de andre borgerlige partier for i stedet at indgå et budgetforlig med højre side af kommunalbestyrelsen

Af Jesper Ernst Henriksen

Marlene Frandsen (LA) er ærgerlig over, at det ikke lykkedes for Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Bylisten og de to tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti at indgå et forlig.

– Det er ærgerligt at De Konservative i Glostrup har fravalgt det borgerlige samarbejde om budgettet for 2022. De borgerlige partier har på opfordring fra Piet Papageorge (V) mødtes flere gange og drøftet indhold og ønsker til budget 2022. Der har været god stemning og ingen har forladt forhandlingsbordet, før det Konservative medlem af Kommunalbestyrelsen, Dan Kornbek Christiansen, en time før vi skulle mødes i går eftermiddag (søndag, red.) meldte afbud, fordi han havde indgået budgetforlig med A, Ø og SF, siger hun og fortsætter:

– Hvad der ligger til grund for denne pludselige afvisning af et borgerligt budget/samarbejde ved jeg ikke. Hvis Konservative bedre kan se sig i Socialdemokraternes, Enhedslistens og SF’s politik, så skal de da gøre det. Jeg undrer mig blot en lille smule over denne pludselige udmelding, som kom som er lyn fra en klar himmel, siger hun.

Hun har ligesom alle andre endnu ikke set indholdet af budgetaftalen.

– Jeg er spændt på at se deres budgetforlig og deres prioriteringer for kommunen. Jeg er imponeret over, at de allerede har en aftale, uden have budgettet klar. Men jeg glæder mig til at høre deres borgelige prioriteter og visioner for næste års budget. Jeg noterer mig også, at de vil invitere alle partier i Kommunalbestyrelsen til en drøftelse af budgettet. Dette møder Liberal Alliance selvfølgelig gerne op til hvis vi bliver inviteret. Bolden er nu på deres banehalvdel, siger hun.