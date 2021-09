Det er ikke længere tilladt at ryge på de kommunale legepladser.

Vallensbæk. I Vallensbæk arbejder kommunen mod at blive en røgfri kommune – nu er fem legepladser blevet røgfri

Af Jesper Ernst Henriksen

Det skal være slut med cigaretrøg og skodder i det offentlige rum i Vallensbæk Kommune. Det er et af målene i indsatsen ’Røgfri Generation 2030’, som kommunen arbejder henimod sammen med 10 andre kommuner på Vestegnen og Sydamager.

Derfor er fem af Vallensbæks legepladser og fodboldgolfbanen nu røgfri, og der er blevet sat skilte op, der opfordrer borgerne til ikke at ryge, hvor børnene leger.

De røgfri udearealer skal bidrage til, at børn og unge undgår passiv rygning. For når børn og unge ikke bliver udsat for røg i deres daglige omgivelser, sender det et signal om, at rygning ikke skal være en del af deres hverdag – og det forebygger en eventuel rygestart.

Målet om en Røgfri Generation 2030 er noget, Vallensbæk Kommune har arbejdet henimod de seneste år. I 2017 blev der indført røgfri arbejdstid og i 2017 og 2018 blev skoletiden i folkeskolen også røgfri. Derudover har kommunen holdt en række røgfri events, hvor det også har været muligt at gå i dialog med borgerne. Senest ved Kids Tour-løbet, hvor borgerne kunne stemme om hvilke udeområder, der skulle være røgfri, ved at sætte mærker på et stort kort over Vallensbæk. Her var der blandt andet stor opbakning til røgfri legepladser.

Det er målet, at alle Vallensbæks 22 legepladser bliver røgfri i 2021.