Læsekreds om powerkvinder

Litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen står i spidsen for en ny læsekreds. Foto: Peter Storm Hansen

Glostrup. Glostrup Bibliotek starter en læsekreds med titlen Powerkvinder i Glostrup, hvor medlemmerne læser romaner af og om stærke kvinder

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af seks onsdag aftenener i de mørke måneder, vil en læsekreds mødes på Glostrup Bibliotek under ledelse af Litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen fra Glostrup Bibliotek. Læsekredsen får titlen ”Powerkvinder i Glostrup”.

Her skal medlemmerne læse romaner med portrætter af kvinder i alle mulige forskellige former – spændende, rørende, oprørende og tankevækkende litteratur om kvindeliv med alt hvad det indebærer.

– I en tid med fjerdebølge feminisme og #MeToo fylder kvinderne på den litterære scene som aldrig før – både som forfattere og som karakterer i bøgerne. Moderskab, venskab, familiebånd, misbrug og racisme er blot nogle af de temaer, som læsekredsen vil tage op. Læsekredsen er startet på opfordring fra en af bibliotekets faste lånere, som har henvendt sig, fordi hun savner et læsefællesskab, siger litteraturformidler Nana Thejll Jakobsen.

Hun har taget sagen i egen hånd for at finde andre læseglade Glostrupborgere, som har lyst til at diskutere bøger og dele læseoplevelser med hinanden i et uformelt og hyggeligt forum.

Og selvom læsekredsen handler om kvinder og formentlig mest vil appellere til kvinder, er mænd også velkomne til at tilmelde sig.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober på ntj@glostrupbib.dk.

Der er møde den 20/10 om Kiley Reids bog En skøn alder, den 17/11 om Tove Ditlevsens Ansigterne, den 8/12 om Bernardine Evaristos bog Pige, kvinde, andet, den 12/1 om Charlotte McConaghys Til verdens ende, den 9/2 om Dy Plambecks Til min søster og sidste gang den 9/3 om Shahrnush Parsipurs Kvinder uden mænd. Alle gange fra 19 til 20.30.