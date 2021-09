Lærerlønninger skal på niveau

Glostrup. Lærerne i Glostrup får omkring 3000 kroner mindre i løn om måneden end gennemsnittet af nabokommunerne. Det har givet rekrutteringsproblemer, så det bliver der nu rettet op på

Af Jesper Ernst Henriksen

Ifølge flere undersøgelser, herunder fra Glostrup Kommune selv, ligger lærerne i Glostrups lønninger noget under gennemsnittet af de omkringliggende kommuner. Det har givet problemer med rekrutteringen.

– Vi har hørt et eksempel for nylig, hvor man havde ansat en ny lærer. Da personen fik tilsendt kontrakten, valgte personen at ringe til sit gamle job og spørge, om de ikke ville have personen tilbage igen. Det ville de gerne, så vi mistede læreren, fordi personen ellers skulle gå 3000 kroner ned i løn. Vi er ikke konkurrencedygtige, det skal vi have gjort noget ved, siger Kasper Damsgaard (S).

Derfor er der på budgettet for 2022 sat to millioner kroner af til at hæve lærerlønningerne. Det er planen, at det skal stige til 4,5 millioner kroner i 2025.

Det er også noget SF har haft fokus på i budgetforhandlingerne.

– Det er for at få en bedre tilgang af lærere. De kan gå til en nabokommune og få 3000 mere om måneden, så får vi ikke lærere fra øverste hylde, siger Palle Laustrup.