Konservative er ordentlige og til at stole på

Debat.

Af Dan Kornbek Christiansen (K) Spidskandidat til kommunalvalget og medlem af kommunalbestyrelsen i Glostrup

Konservative er borgerlige stemmer, der arbejder og samarbejder på en ordentlig måde og hele tiden med fokus på at gøre det bedste for hele Glostrup. Vi er igennem de seneste fire år blevet kendt for at sige det vi gør – og gøre det vi siger. Det gælder også, når det kommer til at indgå politiske aftaler og budgetforlig.

I kommunalbestyrelsen arbejder vi konservative sammen med andre partier, ofte hen over midten, da mange af vores forslag og ideer får bred opbakning. Vi dyrker ikke blokpolitik, hverken når det drejer sig om den daglige drift, eller om udviklingen af Glostrup som kommune. Vi vil gerne være med til at gøre det bedste for Glostrup og derfor har vi netop indgået en budgetaftale for det kommende år.

Baggrunden for årets budgetforhandlinger var, at Venstre og Socialdemokratiet var nået forholdsvist langt med at indgå en budgetaftale, som de andre partier efterfølgende ville få mulighed for at tilslutte sig. Mit indtryk fra samtaler med borgmesteren var, at han havde styr på situationen, og derfor var det ifølge ham nu tid til at kalde de øvrige partier ind til en individuel samtale, altså hver for sig.

På det møde fik vi at vide, at kommunens økonomi var presset og at der derfor ikke var meget tilbage af det økonomiske råderum til andre partier, men at de fleste partier nok kunne se et eller andet i V og A’s aftale som vi kunne støtte og tilslutte os, og på den måde ville vi jo også at få lidt med. Budskabet var, at partierne kunne aflevere hver sin liste med ønsker og så måtte de to partier se om der var nogen af disse ønsker, der evt. kunne indgå i budgettet, men man skulle ikke gøre sig de store forhåbninger. Kravet for at indgå i den videre proces var, at man som parti tilsluttede sig hele den aftale som borgmesteren forventede at Venstre og Socialdemokratiet ville indgå. Ellers kunne man glemme alt om indflydelse.

Alt imens Venstres ledelse på den ene side forhandlede med Socialdemokratiet, som de har samarbejdet med de sidste to år, så forhandlede Venstre sideløbende med de to andre borgerlige partier, altså Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance samt med den tværpolitiske Byliste og med de to løsgængere (tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti). Det skete med deres nye borgmesterkandidat i spidsen, men efter to møder var vi kun nået frem til at have gennemgået forvaltningens forslag og til at udveksle ønsker til en evt. budgetaftale. Men længere var vi så heller ikke kommet.

Vi konservative har hele tiden sagt, at vi møder op til de forhandlinger, vi bliver inviteret til. Vi forhandler med dem, der vil forhandle med os og med de partier, der giver plads til vores politiske visioner og mærkesager.

Jeg er blevet kritiseret for min håndtering af det sidste forløb frem til budgetforliget, så lad mig fortælle, hvad der skete. Efter vi havde afholdt flagdag i Glostrup og æret veteranerne og deres familier, var vi inviteret til forhandlinger om formiddagen af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Og om aftenen skulle vi mødes med de andre borgerlige partier, Bylisten og de to løsgængere.

Mødet med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten var konstruktivt og vigtigst af alt så var der både lydhørhed, respekt og rum til, at de tre partier kunne støtte op om vigtige konservative mærkesager i en aftal om budgettet for næste år. Efter de gode forhandlinger besluttede bestyrelsen i den konservative vælgerforening at bakke op om en aftale, der imødekommer flere konservative mærkesager, bl.a. at vi gerne vil gøre mere for vores børn, unge og ældre samt for det lokale erhvervsliv. Ligeledes var der opbakning fra de tre partier til vores ambition om at udvikle idræts-, kultur- og fritidslivet i Glostrup. Vel at mærke uden at skatten skal sættes op.

Det var helt naturligt, at vi herefter orienterede de øvrige borgerlige partier, Bylisten og de to løsgængere om at Konservative havde indgået en budgetaftale med Socialdemokratiet, SF samt Enhedslisten. Dermed gav det ikke mening at mødes senere på aftenen. Det mener vi, er ordentlighed.

Til kommunalvalget i 2017 sagde vi bl.a., at vi ville stemme på en borgerlig borgmesterkandidat, og det fastholdt vi. Det var derfor – og kun derfor – at John Engelhardt kunne fortsætte som borgmester i denne valgperiode. Konservative leverede den afgørende stemme så det stod 10 mod 9 dengang tilbage i 2017. Efterfølgende har vi evalueret den beslutning og er kommet frem til, at det vigtigste for os er, at vi får gennemført så meget af vores politik som muligt, fordi vi har en klar vision om, at Glostrup skal være den bedste by for børn, unge og ældre på hele Vestegnen.