Kompakt, men velbesøgt kulturnat

Store brandbiler med de blå blik tændt foran brandstationen tiltrak mange børnefamilier. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Kulturnatten i Glostrup var kompakt omkring den centrale bymidte. Den nye dato i slutningen af september bød på en lun aften, der gjorde det rart at opholde sig udendørs

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag var der kulturnat i Glostrup. Det plejer ellers at være sidste lørdag i oktober, men for at øge sandsynligheden for godt vejr, er det nu blevet flyttet til sidste lørdag i september.

Det viste sig at være en god idé, for vejret var glimrende til en aften, hvor mange aktiviteter foregår udendørs. Ulempen var selvfølgelig, at solen går ned 1,5 time senere, end den gør i slutningen af oktober, så for familier med de mindste børn, føltes det ikke rigtig som en nat, for de skulle hjem igen.

Efter Glostrup Musikskole og foreningsaktiviteterne i Glostrup Fritidscenter er flyttet til Medborgerhuset, var langt de fleste aktiviteter samlet i den centrale bymidte. Planlægningen af dagen startede allerede midt på foråret, hvor situationen omkring corona stadig var usikker, hvilket måske har begrænset nogle foreningers mulighed for at deltage. Programmet var i hvert fald lidt tyndere end normalt.

På Aktivitetscenteret på Sydvestvej var der gospelworkshop med Glostrup Gospel. Her fik deltagerne en times introduktion til at synge gospel, så de kunne sidde i salen og synge med, da Glostrup Gospel gave koncert efterfølgende.

Mange politikere

Traditionen tro havde Venstre og Dansk Folkeparti Bal i den borgerlige med livemusik og fadøl i bibliotekets kælder.

Socialdemokratiet plejer at holde til i rådhusets kantine, men her var i stedet jazz med bandet Zebrass. Socialdemokratiet var i stedet flyttet til Mødestedet i stueetagen i Medborgerhuset, hvor der også var livemusik.

Men ud over de to, var der mange flere politiske partier til stede på kulturnatten. Nye Borgerlige og Det Konservative Folkeparti stod foran biblioteket med aktiviteter som minigolf. SF havde lejet en hoppeborg, som blev bestyret med erfaren hånd af den tidligere pædagog Mogens Mathiesen. Radikale Venstre havde blandt andet et meget populært tilbud om ansigtsmaling.

Populær brandstation

Traditionen tro var der masser af store brandbiler med de blå blik tændt foran brandstationen, hvilket tiltrak mange børnefamilier. Her var også de traditionelle aktiviteter, hvor børnene kan prøve at slukke en brand ved at vælte nogle træstykker i et lille hus.

I Rådhusparken havde spejderne aflyst deres ellers normalt meget populære aktiviteter. Her var der i stedet nogle får fra Ejby Fårelaug, der ikke tiltrak helt samme opmærksomhed.

På pladsen bag Medborgerhuset blev der sjippet med IF 32 Rope Skipping Team. Derudover havde Glostrup Basket forskellige aktiviteter. Blandt andet blev de to borgmesterkandidater Kasper Damsgaard fra Socialdemokratiet og Piet Papageorge fra Venstre udfordret i en duel. Den vandt Kasper Damsgaard, der nu kan kalde sig mayor i Glostrup Basket.