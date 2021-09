Kom på rette spor igen efter ferien

SPONSORERET INDHOLD: Nu er ferien slut for de fleste – og vi bevæger os snart ind mod efteråret. Ferie er ofte ensbetydende med farverige drinks, lækre pølser på grillen og en masse snacks samt festlige stunder.

Af SPONSORERET INDHOLD

Alt sammen noget som lyder ret skønt, men som desværre også hurtigt kan tælle en masse kalorier og ses på vægten.

Derfor kan det være, at du har besluttet dig for at komme i gang med nogle nye sunde vaner? Vi giver dig herunder tre gode bud på hvorledes du kan komme på rette spor igen.

Udskift de usunde madvarer med sunde

Det kan være en stor omvæltning, hvis man hidtil ikke har beskæftiget sig meget med bønner, nødder og grøntsager. Men der kan faktisk være en masse fordele at hente ved at spise sund mad, som formentlig ikke er den store raketvidenskab. Der vil pludselig åben sig en helt ny verden for dig, når du begiver dig ud i de spændende og sunde råvarer, som byder på en masse lækre måltider der både mætter og ikke indeholder en masse kalorier.

Gå en masse ture i naturen

De fleste af os har formentlig prøvet at melde os ind i et fitnesscenter, og så kun fået brugt medlemskabet få gange. Vælg derfor nogle motionsforme, som du kan lide at bruge din tid på, og som ikke bliver en sur tjans. Dette kan eksempelvis være en skøn gåtur i grønne områder eller paddleboard ude på det åbne hav.

Gør det ikke alene

Alting bliver lidt sjovere og mere underholdende, hvis det bliver gjort sammen med andre. Dette gælder også sundhed og motion. Vælg en god ven eller veninde og aftal en ugedag, hvor I sammen laver et sundt måltid og går en tur på 5 km. Du vil hurtigt opleve, at den nye livsstil vil føles meget nemmere.