Kent Magelund fylder 70: Jeg er stolt af at være fra Brøndby

Brøndby-borgmester Kent Magelund fylder 70 i denne uge. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Sporten har altid fyldt meget i Brøndby-borgmester Kent Magelunds liv. Både som borgmester, jernmand og skolelærer. Søndag den 3. oktober fylder den sportsglade borgmester 70 år

Af Robert Hendel

Når man er borgmester, må man finde sig i, at andre mennesker har en mening om én – især i et valgår.

Det har Kent Magelund (S) måttet sande i de seneste fem og et halvt år, hvor han har siddet i borgmesterstolen, efter at den daværende borgmester Ib Terp (S) måtte trække sig på grund af sygdom den 1. marts 2016.

– Den måde, jeg blev borgmester på, var mærkelig. Meningen var, at jeg skulle lære af Ib i det første år, men han ringede pludselig til mig i november 2015 og fortalte, at jeg skulle søge orlov fra mit arbejde som lærer, fortæller Kent Magelund, der altid godt har kunnet lide at styre slagets gang.

Sådan var det også, da han som dreng løb rundt i Brøndby og legede med de andre børn i gården. Her var det oftest Kent, der tog initiativet, når der skulle leges i gården.

– Det har sikkert været irriterende for mange af dem, men de syntes, at jeg var sjov, og de kunne lide mine lege, fortæller borgmesteren, der søndag kan fejre sin 70-års fødselsdag.

Fodboldtosset dreng

Kent Magelund kom første gang til Brøndby, da han var fem år gammel. Dengang byttede familien i første omgang en tilværelse i tredje baggård på Vesterbro ud med forstadsidyllen i Brøndbyvester.

– Jeg begyndte til fodbold, da jeg fyldte seks år. I de ti efterfølgende år spillede jeg fodbold hele tiden, både i klubben og i frikvartererne i skolen, husker den nuværende borgmester om de tidlige år i Brøndby.

Selv da de andre drenge begyndte at interessere sig for pigerne, havde Kent Magelund stadigvæk kun øje for fodbolden.

– Når jeg gik i skole, havde jeg fodboldtøj på. Det er måske meget normalt i dag, men det var det bestemt ikke dengang, fortæller han.

Nogen stor stjerne inden for kridtstregerne blev han dog aldrig. Dertil var det sociale liv og kammeratskabet langt vigtigere.

– Jeg kom op på 2. junior, som det hed dengang. I den første kamp lavede jeg to mål, og de var helt vilde, men jeg savnede kammeratskabet på tredjeholdet. Så efter to måneder sagde jeg, at jeg hellere ville spille dér, fortæller Kent Magelund, der som 13-årig flyttede fra en lejlighed i Tranehaven i Brøndbyvester til et nybygget hus Højstens Boulevard i Brøndbyøster.

Hurtig på cykel

Huset blev til på syv måneder, og her blev Kent Magelund bedt om at hjælpe håndværkerne med at slæbe sten.

– Så da vi fik fri fra Gildhøjskolen, tog vi derned, og så hjalp vi til. Lige der overvejede jeg faktisk, om jeg skulle være murer, for det var syv spændende måneder at være med til, fortæller Kent Magelund, som blev inspireret af sine omgivelser.

Håndværkervejen blev dog droppet. Dertil er hans hænder skruet forkert på, erkender Brøndby-borgmesteren i dag. I stedet blev han uddannet skolelærer på seminariet i Skovlunde.

– Det har jeg aldrig fortrudt. Jeg har haft så mange gode oplevelser som lærer, siger Kent Magelund.

Inden da havde han dog fundet en ting, som han var rigtig god til.

– Jeg løb en del, og så havde jeg en kammerat, der gik til cykelløb. Det kunne jeg også tænke mig at prøve, fortæller Kent Magelund.

I de første løb deltog han med en almindelig cykel, hvor der blev drønet rundt i industrikvarteret ved Vallensbækvej.

– Der blev jeg nummer fem eller seks og fik en præmie. Det var sjovt, og så meldte jeg mig ind i cykelklubben, husker Kent Magelund.

Det blev dog ikke til en karriere på landevejene.

– I 1979 kørte jeg i A-klassen, men der kunne jeg godt mærke, at jeg fik tæv. Det var mod folk som Jesper Worre og Jens Veggerby, som blev professionelle senere hen, konstaterer Kent Magelund.

Langdistanceløber

Mens cyklen blev parkeret, satsede Kent Magelund på at løb. Han drømte om at gennemføre en maraton.

– Jeg var i god form og elskede at løbe. Så jeg købte et par billige løbesko og løb tre-kilometeren syv gange. Det svarede til en halv maraton, forklarer Kent Magelund.

Hver omgang blev gennemført på 12 minutter, hvilket svarer til fire minutter per kilometer.

– Det er hurtigt, når man starter. Men jeg begyndte at få problemer med ledbåndene, for jeg havde jo købt nogle lortesko, fortæller den løbeglade borgmester.

Først et halvt år senere blev han opmærksom på, at det var fodtøjet, der skulle opgraderes.

– Jeg møder en, der siger til mig, at jeg skal have nogle ordentlige sko. Det fik jeg, og så løb jeg min første maraton i 1981 i København, siger Kent Magelund, der ikke lod sig stoppe ved den første maraton.

I alt har han gennemført en maraton 51 gange, og ifølge ham selv er han blandt de første danskere til at gennemføre hvert af de seks store løb i verden.

– Så sker der det, at der kom det, der hed Jyllinge Games, hvor man startede søndag med 50 km kapgang, om tirsdagen svømmede man 1500 meter i Roskilde Svømmehal, om torsdagen cyklede man 150 kilometer på cykel, og om lørdagen løb man maraton, siger Kent Magelund, som deltog i Jyllinge Games tre gange fra 1981 til 1983.

Jernmand

Med Jyllinge Games blev interessen for multisportsgrenen triatlon samtidig vækket.

– Sammen med to fra Jyllinge tog jeg til Bromölla i Sverige og deltog i den første triatlon. Det var ligesom Jyllinge Games, bare uden kapgang, og så foregik det på én dag, forklarer Kent Magelund.

Han kom fra cykelsporten og havde derfor en fordel på to hjul.

– Vi skulle svømme 1500 meter og cykle 120 kilometer, og så skulle vi løbe 30 kilometer bagefter. Jeg kom nogenlunde op fra svømningen, og så kørte jeg fra dem alle sammen på cyklen, siger Kent Magelund.

På løbedistancen blev han blandt andet overhalet af tre svenske landsholdsløbere og måtte tage til takke med en syvendeplads.

– Det havde ikke været gode til at svømme eller cykle, men de piskede forbi mig, fortæller den snart 70-årige borgmester i Brøndby, som nogle år senere var med til at etablere triatlonforbundet i Danmark.

Det skete i 1984 under et besøg i Rødekro.

– Samme år blev vi meldt ind i det europæiske triatlonforbund, som var nyt, og året efter blev jeg landstræner, fortæller Kent Magelund, der 12 gange har gennemført en Iron Man.

Ville være borgmester

I 1991 blev Kent Magelund overtalt til at blive formand for triatlonforbundet, og den post bestred han i 15 år.

– Efterhånden havde jeg så meget know-how, at jeg blev valgt ind i det europæiske forbunds bestyrelse, fortæller han.

Egentligt var han ikke interesseret, for på det tidspunkt var han lige blevet skilt fra sin daværende kone.

– De fik dog overbevist mig, og jeg fik 17 ud af 17 delegeredes stemmer, siger Kent Magelund, som blandt andet var med til sommer-OL i Sydney i 2000, hvor triatlon for første gang var på programmet.

Seks år senere skiftede dog spor.

– Jeg havde besluttet, at jeg ville gå ind i politik, fortæller Kent Magelund.

Kort forinden havde han meldt sig ind i Socialdemokratiet, og dermed var han klar til at gå i sin fars fodspor som kommunalpolitiker.

– Så spurgte de i forbundet, hvad jeg skulle lave, efter jeg gik af. Jeg skal være borgmester, sagde jeg for sjov, da jeg gik derfra. Det var selvfølgelig det, jeg gik efter, så at det flaskede sig i sidste ende, var ret pudsigt, siger Kent Magelund.

Borgmesterkæden kom dog til ham langt tidligere, end han og nogen anden havde forventet.

Stort netværk

Ved valget i 2009 var Socialdemokratiet tæt på at miste borgmesterposten. For Kent Magelund blev valget dog en stor succes.

– Jeg kom ind i kommunalbestyrelsen med 804 stemmer, siger han.

Det var kun 336 færre end den daværende borgmester Ib Terp, der fik flest stemmer ved valget, hvor Socialdemokratiet ikke længere havde absolut flertal på rådhuset. Det lykkedes dog Ib Terp at forhandle borgmesterposten hjem.

– Han fik samlet Venstre og Konservative, så vi holdt magten, og fire år senere vandt vi det tabte igen, husker Kent Magelund.

I 2010 overvejede Ib Terp dog, om det var tid til at give borgmesterkæden videre.

– Vi sad og snakkede, og så spurgte jeg ham, hvad han havde tænkt sig. ’Jeg troede, at du ville være borgmester,’ svarede han. Der fortalte jeg ham, at det var alt for tidligt, for jeg havde ingen erfaring. Så jeg fik ham til at blive, siger Kent Magelund.

Ved valget i 2009 trak han som førstegangsopstillet sit eget mandat.

– Det har nok noget at gøre med, at jeg har et kæmpe netværk, fordi jeg har bevæget mig i så mange sfærer som blandt andet sportsmand og skolelærer, lyder hans forklaring på det gode valgresultat.

Fire år senere øgede antallet af personlige stemmer med 20 procent og blev atter den kandidat, der scorede næstflest personlige stemmer ved kommunalvalget, kun overgået af den daværende borgmester.

Nu var han klar til at lade Ib Terp lære fra sig.

– Meningen var, at det sidste år fra 2015 til 2016 skulle være mit sidste skoleår, men Ib blev syg allerede i sommerferien, forklarer Kent Magelund.

Holder den gode tone

Da Kent Magelund kom ind i kommunalbestyrelsen i Brøndby, var samtalerne især præget af finanskrisen.

– Vi snakkede økonomi hele tiden. Lige dér tænkte jeg, at nok aldrig ville blive borgmester. Det handlede konstant om regnskab, og det var jo ikke det, jeg var valgt til. Jeg var valgt til at være kreativ, siger han.

Borgmester blev han dog, om end på et uventet tidspunkt, da Ib Terp blev alvorligt syg.

– Så var jeg pludselig konstitueret borgmester og startede fra bunden, men måske var det en god måde at starte på, for jeg lærte en del, siger Kent Magelund.

I dag har han siddet i fem og et halvt år, og spørger man byens borgmester, hvor han har sat sit præg, er han ikke i tvivl.

– Vores samarbejde i kommunalbestyrelsen er været helt fantastisk. Der er lavet sådan en trivsels- og samarbejdsundersøgelse i Danske Kommuner, og der lå Lejre og Brøndby i toppen, siger Kent Magelund.

Han vil dog ikke tage æren for det alene. Ifølge borgmesteren er det resultatet af en gensidig respekt i alle afkroge af kommunalbestyrelsen,

– Jeg vil måske ikke afvise, at mine 37 år i lærerfaget spiller en stor rolle. Som lærer sidder du jo ofte til forældremøder med junkien og direktøren og skal fortælle noget om deres børn. De skal jo behandles ens, og det får man træning i efter så mange år som lærer, forklarer Kent Magelund.

Ifølge ham har den gode tone og samarbejdet i kommunalbestyrelsen på tværs af partierne været kraftigt medvirkende til, at der er lagt en fælles strategi mod 2030, og der i de seneste tre år har været bred enighed om, hvordan kommunens penge skal forvaltes.

– Det havde nok ikke kunnet lade sig gøre for fem-seks år siden. Det tror jeg, at nogle af mine politiske modstandere vil give mig ret i, vurderer Brøndby-borgmesteren.

Stolt af Brøndby

Posten som borgmester er ifølge Kent Magelund et kæmpestort privilegium, der forpligter. Ofte bliver han stoppet på indkøbsturen af borgere, der gerne vil vende verdenssituationen, men det hører med til at være folkevalgt.

– Min kone forstår godt et vink med en vognstang, så hun siger som regel ’jeg kører videre, Kent, så bare snak videre’. Det skal der være tid til, siger borgmesteren.

For ham er det vigtigt, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen står på mål for de beslutninger, de er med til at træffe.

– Hvis vi er enige om tingene, skal vi også sige det samme til borgerne. Så nytter det ikke at tørre beslutningerne af på alle de andre, siger Kent Magelund, der er stolt af at være Brøndby-borger.

Det har han været, siden hans familie flyttede dertil i 1950’erne.

– Jeg kommer stort set aldrig uden for Brøndby. Alle mine søskende bor inden for en radius af en kilometer fra mig. Vi er aldrig kommet videre, siger Kent Magelund.

Han tror også, at det er svært at finde en person, der skamroser kommunen mere end ham selv.

– Jeg elsker Brøndby og det fællesskab der er her. Folk burde komme ned og se Brøndby Strand på en sommerdag. Det er meget mere end grå højhuse og fodbold, siger Kent Magelund.

Til efterårets kommunalvalg står han atter øverst på sit partis stemmeseddel. Det gør han, fordi han tror på, at han stadigvæk har noget at tilbyde som politiker.

– Jeg gik jo ikke på pension, da jeg stoppede som lærer. I stedet gik jeg ind i et pissehamrende spændende job, som kun 98 personer hvert fjerde år får lov at prøve, forklarer Kent Magelund, der søndag den 3. oktober kan sætte 70 lys i lagkagen.

I anledning af den runde fødselsdag holder skolelæreren, borgmesteren og jernmanden fra Brøndby reception i Strandens Forsamlingshus. Det foregår på fredag den 1. oktober mellem klokken 13 og 15.30, inden Kulturnatten går i gang i Brøndby.