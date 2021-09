Kæmpe hæklet kunstværk blev præsenteret

1. Merete Jensen fra Vallensbæk har hæklet mere end 500 blomster til det store kunstværk

Vallensbæk. Hækleglade Vallensbæk-borgere har knoklet med at levere de næsten 2.000 bidrag til kunstværket Tid til Blomster, som blev præsenteret tirsdag.

Af Jesper Ernst Henriksen

Hvordan gør man noget sammen, når man ikke må være sammen? Sådan cirka tænkte de to nordjyske iværksættere Sofie Hemmert-Lund og Mia Kuch Svenningsen under corona-nedlukningen. De tog initiativ til at skabe ”Tid Til Blomster”, et kæmpe kunstværk sammensat af en masse hæklede blomster, som folk kunne sidde og producere derhjemme – og på den måde være en del af at fælles projekt.

Efter succesen i Aalborg har Tid Til Blomster så kørt de seneste måneder i Vallensbæk, og de lokale hækleglade borgere har i den grad taget projektet til sig. Næsten 2.000 hæklede blomster er det blevet til, som er blevet samlet og monteret af frivillige fra Seniorhuset Korsagergård – i sig selv et kæmpe arbejde.

Det samlede kunstværk blev præsenteret tirsdag i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus med blomsterbobler og blomsterkage. Borgmester Henrik Rasmussen takkede for bidragene og kaldte en særlig ivrig hækler op på scenen – nemlig Merete Jensen, der har leveret over 500 af blomsterne til værket – noget af en bedrift!

Derefter holdet en af de oprindelige initiativtagere Sofie Hemmert-Lund et meget engageret og følelsesladet oplæg om, hvordan Tid Til Blomster-projektet blev stablet på benene.

Værket kan ses i Vallensbæk Kultur- & Borgerhus til og med den 28. september.