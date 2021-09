Jelved i debat om folkeskolen

Marianne Jelved skal tale om verdensmålet om kvalitetsuddannelse. Foto: Steen Brogaard

Glostrup. Onsdag den 15. september besøger Marianne Jelved Glostrup, når der er debatarrangement om verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Hun vil blandt andet tale om, hvad der skal til for at forbedre kvaliteten i folkeskolen

Af Jesper Ernst Henriksen

Onsdag den 15. september klokken 19 besøger Marianne Jelved Skovvangskolen i Glostrup til et åbent debatmøde med udgangspunkt i verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Her vil hun fortælle om sit syn på kvaliteten i undervisningen i folkeskolen – og hvad der skal til for at forbedre skolen. Skolebestyrelsesformand Rasmus Lind Pedersen konkretiserer det til Glostrup Skole sammen med en repræsentant fra skolen og spidskandidat til kommunalvalget for Radikale Venstre, Emilie Sloth. Landsformand for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg er mødeleder og styrer debatten.

– Alle har ret til den bedste start på livet. Frie til at forfølge det liv, de ønsker, og klædt på til selv at kunne skabe det. Båret af en tryg barndom og en skole, der giver mening. Børn skal være trygge og frie. De skal lege, få venner og lære nok til at tro på egne muligheder. Sådan er det ikke i dag. Hvert 6. barn forlader folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne. Jeg er meget spændt på at høre, hvad Marianne Jelved mener, der skal gøres for at give folkeskolen det løft, som den har brug for, sige Emilie Sloth, spidskandidat for Radikale Venstre til kommunalvalget.

Erfaren kvinde

Marianne Jelved har en solid baggrund for at kunne tale om skolepolitik. Hun har været medlem af Folketinget for Radikale Venstre siden 1987, er skoleordfører og har tidligere haft forskellige ministerposter. Hun er læreruddannet og har været folkeskolelærer og undervist på Danmarks Lærerhøjskole. Senest har hun været med til at udarbejde Radikale Venstres skoleudspil.

– Jeg håber meget, at elever, forældre til børn i skolen, lærere, pædagoger og alle andre, der interesserer sig for folkeskolen, vil møde op, så vi kan få en god debat om vores alle sammens skole, og hvordan vi forbedrer kvaliteten og trivslen. Jeg tror, jeg kan tale på både Marianne, Rasmus og Rasmus og på skolens vegne og sige, at folkeskolen er en hjertesag for os – og jeg ved, den også er det for mange andre i Glostrup. Så lad os få de gode idéer på bordet og skabe en bedre skole sammen, afslutter Emilie Sloth.