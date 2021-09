Invester i forskning og udvikling

SPONSORERET INDHOLD: Verden er i konstant udvikling. Selvom man måske ikke mærker til hverdag, fordi man på mange måder har travlt med sig selv og det liv, man lever, befinder vi os hele tiden i et samfund, en kultur og en videnskab, der ændrer sig - eller rettere sagt udvikler sig.

Forskning er vigtig for vores alles fremtid og den positive udvikling, som vi selvfølgelig er interesserede i at opnå. Derfor kan du også overveje, om du aktivt skal investere i forskning og dermed også fremtiden. Det kan du se mere om herunder!

Forskningen er vigtig!

Hvis man ikke er typen, som selv forsker eller er i et miljø, hvor der er andre, der gør, så kan det på mange måder lyde lidt fjernt og fluffy. Men man bør bestemt ikke underkende vigtigheden af forskning i alle mulige forskellige slags emner, fordi det netop er en samlet udvikling, der vil gavne samfundet – og at der desuden er en interesse i at blive ved med at forske.

Kvalitetsuddannelse er for eksempel en ud af mange ting, som man kan gøre noget for at se en positiv udvikling i, og som det også kræver, at der bliver forsket i. Et andet område, hvor det i særdeleshed er vigtigt, at der bliver forsket, er når det omhandler medicin og alt indenfor sundhed og sygdomme. Forskningen er med til at gøre os alle sammen klogere på mennesket og den verden, vi lever i – ja nogle former for forskning kan endda være med til at redde liv.

Det, du konkret kan investere i

Men hvordan investerer man så egentlig i forskningen? Selvfølgelig kan man være aktiv i den offentlige debat omhandlende forskning, men der er nu også noget mere konkret, du kan gøre, hvor du direkte og helt bogstaveligt investerer.

Her menes der selvfølgelig at investere i aktier, som både giver dig muligheden for at vise støtte til firmaer, der står for noget bestemt, men så er det også et spændende og strategisk område, hvor det rent faktisk kan være muligt at hente nogle penge hjem – hvis man altså ved, hvad det hele handler om og er villig til at løbe en risiko.

Hvis du eksempelvis køber en H Lundbeck aktie, investerer du i et firma, der netop beskæftiger sig med forskning og udvikling. Så hvis du har fået en stigende interesse for forskningen og gerne vil støtte op om den – og at du derudover også er interesseret i aktiemarkedet – så er det bestemt en mulighed for dig.