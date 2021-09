Indhug i ikonisk skyline: Nu er nedrivningen i gang

Det første beton-element blev taget ned i sidste uge. Foto: Robert Hendel

Brøndby. 12 højhuse udgør en ikonisk skyline i Brøndby Strand på lånt tid. Snart er fem af dem fortid på grund af forurening med miljøgiften PCB. I sidste uge begyndte nedrivningen af det første højhus

Af Robert Hendel

Nu er det en realitet. De 12 højhuse, der udgør en ikonisk skyline i Brøndby Strand er ved at blive forvandlet til syv.

På grund af forurening med det sundhedsskadelige stof PCB er de fem østligste højhuse nødt til at lade livet. Det sker, fordi det er vurderet, at det blive for dyrt at renovere sig ud af problemet. Beslutningen blev taget allerede i 2017, og i sidste uge blev det første element pillet ned fra et af de fem højhuse, som er dømt til nedrivning.

– Det har været en lang proces med en masse information, overvejelser og bekymringer undervejs, fortalte Ole Jacobsen, der er direktør for Dansk almennyttigt Boligselskab, DAB.

Kort efter blev det fem tons tunge betonelement løften ned med en kæmpemæssig kran.

Element for element

I 2019 fik Brøndby Kommune udarbejdet en VVM-redegørelse. VVM er en forkortelse for vurdering af virkninger for miljøet, og af redegørelsen fremgår det, at det ikke er muligt at sprænge de fem højhuse, fordi området er for tæt beboet. Derfor skal højhusene pilles fra hinanden etage for eteage.

– Alle elementer er gjort fast til hinanden. Dem skal vi have gjort løse, og så hejser vi et element ned ad gangen, lød forklaringen fra Nico Jørgensen, der er projektleder hos Kingo Karlsen A/S, som har fået opgaven med at reducere antallet af højhuse fra 12 til syv.

Når de fem højhuse forsvinder, bliver den måske mest kendte skyline i landet forandret for altid.

– Det bliver meget mærkeligt og tomt, når de er væk, siger Christian Bundgaard, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Rheumpark BAB, som ejer de to første højhuse, der bliver pillet ned.

Pakket ind i plastik

Det første højhus i Albjergparken er allerede dækket til med stillads og armeret plastik for at undgå spredning af støv. Inddækningen sikrer samtidig, at der ikke falder materialer ned omkring højhusene.

– Det er den mest skånsomme måde at rive så store huse ned på. Vi skal sikre, at sikkerheden er helt i top for de beboere, der stadig bor tæt ved højhusene, og den hverdag, der jo fortsætter lige på den anden side af byggepladshegnet, forklarer Nico Jørgensen.

Samtidig er nedrivningsmetoden planlagt efter, at det skal støje og støve så lidt som muligt.

– Dog er det vigtigt at understrege, at det selvfølgelig stadig vil kunne ses og høres, at vi river 16-etagers betonhuse ned. Det kan desværre ikke gøres uden gener, siger Nico Jørgensen om det, der af Kingo Karlsen betegnes som danmarkshistoriens største nedrivningsopgave.

Til genbrug i Holland

Under nedrivningen bliver der skaffet mere end 50.000 tons beton bort fra de fem højhuse, som blev bygget i en periode, hvor det stadigvæk var tilladt at bruge miljøgiften PCB.

De mange forurenede betonelementer bliver efter nedrivningen sendt til termisk rensning i Holland, hvor de vil blive genbrugt.

Det er et stort ønske fra boligselskaberne, at der kan genbruges så meget som muligt. Dog er det ikke muligt at genbruge døre, gulve og køkkener direkte.

Efter planen er de fem højhuse revet ned i slutningen af 2023. Hvad der skal være på de tomme grunde, er endnu uvist. Det skal boligorganisationerne, som ejer grundene, finde ud af

i fællesskab med kommunen.

Det er ikke meget mere end 50 år siden, at de 12 berømte højhuse skød op i Brøndby Strand sammen med resten af det kæmpemæssige byggeri omkring Strandesplanaden.

De udgør i dag et vartegn for bydelen. Det vartegn bliver nu forandret for altid.