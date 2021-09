Idrætsdag gør børn skoleklar

Der var forskellige aktiviteter for børnene i løbet af dagen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Onsdag i sidste uge var næsten alle de daginstitutionsbørn i Glostrup, der skal starte i skole til næste år, samlet på Vestervangskolen til motionsdag, hvor de lavede en masse øvelser, der skal gøre dem klar til skolestart

Af Jesper Ernst Henriksen

”Hoved, skulder, knæ og tå, knæ og tå”, brager ud af en soundboks i gården ved Vestervangskolen. På en lille scene står Tanja Agergaard og fører an i opvarmningen, mens cirka 150 børnehavebørn og de fleste af deres pædagoger forsøger at følge med, efterhånden som tempoet bliver øget.

Der er opvarmning til Idrætsdag på Vestervangsskolen. Dagen er en del af skolens profil med fokus på idræt og sundhed. De 150 børn er en stor andel af de børn, der skal starte i skole i 2022. De får med idrætsdagen det første indtryk af en skole, og hvilke aktiviteter, der foregår der.

– Formålet er at vise førskolegrupperne i børnehaverne, hvad Vestervangskolen er, så de kommer ind og ser faciliteterne. Det er de pædagoger, der tager imod dem, når de starter i SFO 1. april, der er ansvarlige for idrætsdagen. Vi har en idé om, at så er det kendte voksne, hvis forældrene vælger, at børnene skal starte på Vestervangskolen, siger Tanja Agergaard, der er projektleder med ansvar for den nye profil.

Skoleparat

I overgangen fra børnehave til skole taler man i øjeblikket meget om, hvorvidt børn er motorisk klar til at starte i skole.

– Aktiviteterne skal afspejle det, vi også arbejder med i skolen. Vi arbejder med sansemotorisk og kropslig skoleparathed. Vi arbejder for eksempel med hånd-øje koordination, siger Tanja Agergaard.

Rundt omkring på skolen er der gang i en masse forskellige aktiviteter. På SFO’en skal børnene danse, i gymnastiksalene er der en bane, hvor børnene for eksempel skal slå kolbøtter og i skolegården skal de kaste ærteposer ind i en hulahopring.

Mange af legene kender børnene allerede fra børnehaven, men skolen fik allerede sidste år, hvor dagen blev afholdt i en lidt nedskaleret udgave på grund af corona, positive tilbagemeldinger fra pædagogerne i daginstitutionerne.

– Pædagogerne fra daginstitutionerne får også nogle gode lege med hjem, siger Tanja Agergaard.