Hvad er radon og hvorfor skal du være varsom?

SPONSORERET INDHOLD: Radon er en radioaktiv gas, som dannes naturligt ved uran i jordarter. Selvom du formentlig aldrig har hørt om radon, er det noget du bør være opmærksom på og ideelt set også måle.

Radon kan være skadeligt for den menneskelige krop. Hvert år dør ca. 300 mennesker i Danmark af lungekræft. Hvor stort et antal heraf, der er et resultat af radon er svært at konkludere. Det er dog konkluderet at langvarig eksponering af radon kan føre til netop lungekræft.

Hvor bliver vi eksponeret til radon?

Jordarterne under vores hjem indeholder spor af uran. Over tid bliver denne uran brudt ned, og omdannet til andre elementer. Dette kan også beskrives som radioaktiv nedbrydning. Dette bliver til radon og langvarig eksponering til menneskekroppen kan resultere i skadelige konsekvenser for vores DNA.

Det er disse skader på vores DNA som har risiko for at resultere i kræft. Hvis du har mulighed for det, er det sikkerhedsmæssigt fordelagtigt at måle niveauet af radon i dit hjem. Dette kan du bl.a. gøre igennem radonova.dk.

Radon i bygninger

I moderne bygninger er isolationen ofte meget god. Dette betyder bl.a. at du kan holde varmen, men den manglende luftudskiftning kan resultere i at niveauet af radon bygges op. Derfor er det absolut kritisk at have ordentlig ventilationen i hjemmet. Studier viser at ca. 1 ud af 20 er særligt sensitive overfor radon, hvilket ikke er et lavt antal.

Dette er yderligere et argument for at teste niveauet af radon i dit hjem. Hvis du vælger at måle niveauet, er det en fordel at vælge dosimetre fra et ISO17025 akkrediteret mållaboratorium, da de giver meget præcise resultater. Du bør ikke frygte for radon, men måle for en sikkerhedsskyld, så du kan være helt rolig i dit eget hjem.