Her er indholdet i budgetforliget

Glostrup. Glostrup Kommunes budget indeholder blandt andet en flytning af Glostrup Bibliotek og en masse nye klasselokaler

Af Jesper Ernst Henriksen

I sidte uge fremlagde Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Det konservative Folkeparti indholdet af det budgetforlig, de indgik for to uger siden. Det indeholder blandt andet en flytning af Glostrup Bibliotek til Glostrup Fritidscenter i 2023, hvilket har givet anledning til en del debat. Venstre har klart meldt ud, at de vil ændre beslutningen, hvis de får muligheden efter valget.

Kasper Damsgaard (S) har siddet for bordende i budgetforhandlingerne.

Han er ikke stolt af, at budgettet kun bliver vedtaget af 10 ud af 19 mandater, men det var det, der kunne lade sig gøre.

– Vi har forsøgt at gøre det så bredt som muligt. 10-9 synes jeg ikke er ønskeligt. Der var nogle ting, der gjorde, at vi ikke kunne finde sammen med Venstre. Venstre har ikke kunnet samle de borgerlige. Vi skal jo have lavet et budget. Så vi har bare gjort det, som Venstre ikke har formået, siger han.