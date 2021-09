Har du behov for et nyt badeværelse?

SPONSORERET INDHOLD: Er du nået der til, hvor du synes at dit badeværelse er ved at være lidt slidt, gammeldags, eller at det ikke fungerer i praksis, for dig og din familie? Så er det måske ved at være tid til at renovere det, så du får et helt nyt badeværelse.

På www.flottebade.dk/ har vi alt det, som man har bruge for til et nyt badeværelse.

Hvornår har man behov for nyt badeværelse?

Der kan være mange årsager til at man vil have sig et nyt badeværelse! Måske er det simpelthen blevet overhalet af tiden og blevet gammel? Måske er det nedslidt og vanskeligt at vedligeholde, eller blot blevet så umoderne, at man ikke kan holde det ud længere. Det kan være at fugerne imellem fliserne er umulige at holde rene, eller at møblerne begynder at være påvirket af mange års fugt og damp.

Det kan også være at din families behov, har ændret sig så meget, at der er nogle praktiske ting, som ikke fungerer på dit nuværende badeværelse. Det kan være der mangler et badekar, eller at der er et badekar, som I overhovedet ikke bruger, så pladsen kan udnyttes bedre. Måske er det nuværende badeværelse fint til 2 personer, men upraktisk, hvis man er en familie med 4, eller 5 personer.

Derudover kan der være kommet nogle ny, produkter på markedet, som er mere miljøvenlige, hygiejniske, eller lettere at rengøre, som betyder at man får lyst til et nyt badeværelse, fordi man ønsker at gøre noget for miljøet og / eller gøre det lettere for sig selv i hverdagen.

Til sidst, kan det jo være noget med stilen… Er man flyttet ind et sted, hvor badeværelset, simpelthen ikke lever op til den stil og udseende, som du kan lide, så kan det også være et argument for at lave det hele om.

Hvordan indretter man sit nye badeværelse?

Når du endelig har besluttet dig for at lave et nyt badeværelse, så er det tid til at gøre sig overvejelser om, hvordan det nye bad, skal indrettes og se ud, for at det bliver dit drømmebadeværelse.

Budget: Det er en rigtig god idé, først har have et overblik over, hvilken økonomi man kan putte i projektet. Når man har styr på dette kan man begynde at lave en liste over, hvad man kunne tænke sig. Undersøge, hvad de enkelte dele koster, så man hurtigt kan konstatere om man kan få råd til det hele, eller om der må prioriteres.

Hvilke funktioner skal badeværelset have? Når du laver din ”ønskeliste” til badeværelset, kommer du i samme forbindelse ind på, hvilke funktioner du gerne vil have at dit badeværelse opfylder. Det kan være for eksempel mængde af opbevaringsplads, om man vil have en dobbelt bruser, mængden af badtilbehør, skal man have håndklædetørrer, skal det være et wellness bad, eller skal det udelukkende være praktisk? Hvordan skal lyset fungere og hvor skal det placeres? Og så videre. I forbindelse med budgettet, er det her man skal vælge til og fra, samt prioritere vigtigheden af de enkelte dele.

Nye produkter til badeværelser

De senere år er de kommet en række nye produkter ind på danske badeværelser, som man ikke så tidligere. Duschtoiletter, som skyller med vand, så man ikke skal bruge papir, er blevet et populært produkt, lige som sensorstyrede produkter, som vandhaner, affaldsspande og sæbedispensere, også er populære hygiejniske produkter. Derudover kan vi fremhæve glas bruseafskærmninger og spejle med lys og indbyggede Bluetooth højttalere.