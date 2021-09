Glostrup Kulturnat flyttet til september

Der vil igen være masser af aktivitet i Rådhusparken til Kulturnat - i år bare en måned tidligere. Arkivfoto: Robert Hendel

Glostrup. Glostrups traditionsrige kulturnat foregår i år 25. september, og det er en hel måned tidligere end normalt. Det er dog kun datoen, der er ændret. Kulturnatten vil stadig sprudle af aktiviteter for store og små i bymidten

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kulturnat har i over 20 år været afholdt i slutningen af oktober, men fra 2021 vil denne traditionsrige aften blive fejret i den sidste weekend af september. Bortset fra tidspunktet er Glostrup Kulturnat dog helt sig selv. Børnene kan blandt andet prøve de små brandbiler på brandstationen, der er spejderaktiviteter i Byparken og masser af koncerter indendørs hele aftenen. Der er i år også en række nye aktiviteter for børn i området omkring rådhuset.

Årets Kulturnat bliver også året, hvor det nye Glostrup Medborgerhus for første gang skal stå sin prøve til et større arrangement. Dagen og aftenen igennem vil der være aktiviteter for børn i og omkring huset og en lang række koncerter i de nye lokaler. Der vil også være mulighed for at tage et kig rundt i huset og blandt andet se musikskolens nye lokaler.

Glostrup Kulturnat arrangeres i et samarbejde mellem Glostrup Foreningsunion og Glostrup Kommune og byder på aktiviteter fra både foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder. Du kan hente det trykte program i receptionen på rådhuset og på Glostrup Bibliotek eller downloade det fra www.glostrup.dk/kulturnat.