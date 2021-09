Går du med tanker om at købe en elbil?

SPONSORERET INDHOLD: I dag er der langt flere elbiler i gadebilledet, end der var for blot et par år siden. Der er ingen tvivl om, at elbiler er fremtiden, men det kan være svært at forestille sig at skulle gå fra benzinbil til elbil. Overvejer du at købe en elbil, men er du ikke helt sikker på, hvorvidt det er en god idé? Så kan du med fordel læse med videre.

Få smag for elbilen og spar penge på samme tid

Ønsker du ikke at investere mange penge i en splinterny elbil? Så kan du købe en brugt elbil i stedet. På trods af at priserne på elbiler er nede på et niveau, hvor langt de fleste kan være med, så er der alligevel penge at spare ved at købe brugte biler. Flere og flere får desuden øjnene op for, at elbilen er billigere i drift i form af lavere grøn ejerafgift samt lavere omkostninger til slid, hvorfor der altså kan være mange penge at spare driften også.

Elbilen er langt bedre for miljøet

Går du ind for bæredygtighed, og bestræber du dig på at leve på en måde, der tager hensyn til miljøet? Så er elbilen det helt rigtige valg for dig. Elbilen er langt bedre for miljøet, i og med at den ikke udleder CO2 som almindelige benzin- og dieselbiler.

Besøg en forhandler og få syn for sagen

Det kan være en rigtig god idé at tage ud til en elbilforhandler og få syn for sagen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt en elbil er det rette valg for dig. Hos forhandleren har du mulighed for at booke en prøvetur, og forhandleren står tilmed klar til at rådgive dig samt at svare på alle dine spørgsmål omkring dét at køre elbil fremfor benzin- eller dieselbil.