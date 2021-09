Fylder 70: Jeg har haft våde fødder fra barnsben af

Arno Hurup Christiansen har siddet i kommunalbestyrelsen i Brøndby siden 1994. Foto: Robert Hendel

Brøndby. Arno Hurup Christiansen er et produkt af Brøndby Strand, som han har set udvikle sig i de seneste 50 år. Han har boet i bydelen i hele sit liv - bortset fra et halvt års ophold på en vinterskole i Esbjerg. Mandag fylder Arno Hurup Christiansen 70 år

Siden slutningen af 60’erne har Brøndby Strand udviklet sig fra et lille bondesamfund til kommunens mest befolkningsrige bydel.

Fra forældrenes hus helt nede ved vandet kunne Arno Hurup Christiansen følge med, da de første højhuse for knap 50 år siden skød op sammen med resten af det gigantiske betonbyggeri omkring Strandesplanaden.

– Det var jo et kæmpe byggeri. Man byggede først Tybjergparken og Albjergparken, og i samme forbindelse blev Daruplund og Resenlund bygget. Det var en byggeplads i flere år, husker Arno Hurup Christiansen, der snart har boet i bydelen i syv årtier.

I slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne var han vidne til, hvordan store kraner løftede tonstunge beton-elementer på plads i det, der i dag udgør Danmarks måske mest kendte skyline.

– Det lignede hoteller, der ragede op i horisonten, ligesom på Solkysten. Når man stod på stranden, kunne man se dem, og i dag er de jo ikoniske. Faktisk kan man se de 12 højhuse, lige så snart man kører over Kalvebod-broen, fortæller Arno Hurup Christiansen, som i dag er vidne til, at området atter blevet forvandlet til en byggeplads.

Fem af højhusene skal nemlig rives ned på grund af forurening med miljøgiften PCB.

Mødte sit idol

Arno Hurup Christiansen bor helt ud til vandet i Brøndby Strand, blot to grunde fra det sted, hvor han voksede op som barn. Hans bedstefar var erhvervsfisker og havde bundgarn fem steder i Køge Bugt.

– Så jeg har sejlet en del på vandet, da jeg var lille, og man kan nok godt påstå, at jeg har haft våde fødder lige fra barns ben af, fortæller Arno Hurup Christiansen.

Som ung var han vidne til, hvordan bydelen udviklede sig op igennem 1960’erne og 1970’erne.

– Det var et lille nærmiljø. Der var nogle parcelhuse, og så var der Maglegården. Mere var der ikke på det tidspunkt af almennyttige boliger, husker manden, der som ung interesserede sig for cykling.

Dengang var Ole Ritter den helt store stjerne, og som 14-15-årig fik Arno Hurup Christiansen lov til at møde sit idol.

– Mine forældre havde købt en racercykel til mig i konfirmationsgave, og de fik så overtalt Ole Ritter til at levere den til mig personligt. Det var en stor dag, husker Arno Hurup Christiansen, der var begyndt at køre løb i ABC, Arbejdernes Bicycle Club. Her dystede han blandt andet mod byens nuværende borgmester Kent Magelund, som han siden blev partikamme-

rat med hos Socialdemokratiet, hvor også deres fædre gjorde karriere på samme tid.

Politisk arv

Som barn var Arno Hurup Christiansen med ude at hænge valgplakater op sammen med sine forældre.

– Man kan vist godt sige, at jeg er født ind i gode socialdemokratiske familier på begge sider. Min far var med til at stifte partiforeningen her i Brøndby Strand i 1955, siger han.

Siden fik Arno Hurup Christiansen selv smag for det politiske arbejde, da han på grund af dårlige knæ måtte indstille cykelkarrieren. I 1972 blev han uddannet tømrer, og undervejs var han med til at starte lærlingeforeningen for tømrerne op i Glostrup.

– Jeg var også med til at stifte DSU i Brøndby Strand i midten af 70’erne, siger Arno Hurup Christiansen, der har taget den slaviske vej op igennem partiorganisationen.

Han blev opstillet som DSU’s kandidat til kommunalvalget i Brøndby i 1978, hvor han endte som førstesuppleant, men der skulle gå en del år, før han igen stillede op til et kommunalvalg.

– I 1980 blev Jane og jeg gift, og vi fik børn. Så helligede jeg mig familielivet, og så stillede jeg op igen til valget i 1993, hvor jeg blev valgt ind, fortæller Arno Hurup Christiansen, der har siddet i Brøndbys kommunalbestyrelse lige siden.

Starten på noget nyt

Selv havde Arno Hurup Christiansen ikke regnet med at skulle sidde i så mange perioder, men det politiske arbejde fascinerer ham, og han tilskriver Kjeld Rasmussen en del af æren for, at han stadigvæk er i politik.

– Jeg lærte meget af Kjeld. Han var folkelig og meget ligefrem. Det smittede af, siger han.

Arno Hurup Christiansen nyder at være med dér, hvor beslutningerne bliver truffet. Derfor stiller han op igen til efteråret.

– Det næste mål er Brøndby Strand 2030. Når man selv har boet her i så mange år, vil man gerne bidrage til udviklingen, siger han.

Inden udgangen af 2022 skal der ligge en ny udviklingsplan klar for hele Brøndby Strand. Det bliver et af de mest ambitiøse projekter, siden Brøndby Strand Parkerne blev opført for omkring 50 år siden.

Udviklingsplanen kommer til at omfatte hele bydelen, der rummer mere end 14.000 beboere fordelt på 5.500 boliger placeret tæt på S-togets linje A. Samtidig skal kommunen og boligselskaberne finde ud af, hvad der skal ske med de matrikler, hvor de nedrivningsklare højhuse står i dag.

– Det bliver begyndelsen på noget nyt. Jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at højhusene skal rives ned. Det er 300 familier, der har haft ders bolig dér, og de er blevet genhuset vidt forskellige steder og har fået revet fællesskaber fra hinanden, siger Arno Hurup Christiansen, der selv boede godt 10 år i et af de højhuse, der står foran en nedrivning.

Han har kun gode oplevelser fra sin tid i Albjergparken, og han mener, at området er langt bedre end sit rygte. Derfor håber han også, at flere folk får øjnene op for, at bydelen er langt mere end betonbyggerier.

– Jeg oplever ofte, at de mennesker, der kun har set Brøndby Strand i nyhedsbilledet, bliver overraskede, når de kommer herud og for eksempel ser strandparken, forklarer Arno Hurup Christiansen.

Får fortsat våde tæer

Med en opvækst nær vandet oplevede Arno Hurup Christiansen fra første parket, hvordan Strandparken op igennem 70’erne blev etableret.

I dag er han medlem af bestyrelsen for det interessentskab, der driver Strandparken – som den eneste uden en borgmesterkæde. Det betyder dog ikke så meget for Arno Hurup Christiansen. Det vigtigste for ham er udviklingen af området, som har været et hjertebarn for ham.

Han har set kystlinjen rykke frem og blive til det, der i dag fungerer som både kystbeskyttelse og rekreativt område.

– Da jeg var barn, var der ingen diger, og det betød, at der kom vand ind i haverne, siger Arno Hurup Christiansen.

I dag er Brøndby udpeget til at være særligt risikoområde, når det gælder stormflod. Derfor har kommunen lavet en plan for at sikre mod oversvømmelser fra havet.

– I det arbejde er det vigtigt, at alle kommunerne langs kysten er enige, fordi stormfloder ikke skelner mellem kommunegrænser, siger Arno Hurup Christiansen, der stadigvæk har

våde fødder som i barndommen.

Det skyldes dog ikke, at haven bliver oversvømmet. I dag tager han en dukkert i vandet ud for Brøndby Strand, hvor han også er medlem af den lokale vinterbadeklub Bifrost. Arno Hurup Christiansen er tilbage, hvor det hele begyndte i Brøndby Strand, og på mandag fylder han 70 år.