Fuldt hold til fællessang

Der er mere fokus på god stemning end gode stemmer til fællessang. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. Der er ikke de store krav til Ældre Sagens fællessang i Glostrup - til gengæld er holdet så populært, at der ikke er plads til alle endnu

Af Jesper Ernst Henriksen

Hver anden torsdag eftermiddag bliver det store lokale i kælderetagen i Glostrup Medborgerhus fyldt med sang og musik, når Ældre Sagen holder fællessang. Kravene for at deltage er ikke den store sangstemme, eller at man kan læse noder og holde et tempo. Det er et sanghold med fokus på hyggen.

– Formålet er, at os lidt ældre mennesker skal mødes og synge og hygge, få en kop kaffe, møde dem vi kender. Der er plads til en vittighed og lidt hygge, siger Jytte Westendahl.

Sangene, der bliver sunget, er nogle alle kender med inspiration fra Højskolesangbogen til de største danske pop og rocksange fra Shu-Bi-Dua eller Kim Larsen.

Jytte Westendahl håber, at fællessangen kan sende deltagerne hjem med et smil på læben.

– Jeg har selv sunget i kor i 12 år. Når man sidder derhjemme en vinteraften og ikke rigtig gider noget, men får slæbt sig ned til sang. Når man så kommer hjem, er man super glad, siger hun.

I første omgang er der sang hver anden uge for 40 mennesker hver gang. Der er lige nu fyldt op, men Jytte Westendahl håber at kunne åbne for flere.

– Vi har ikke prøvet det her før, så vi satte et loft på 40, så må vi se, om vi kan få plads til flere efter nytår, siger hun.