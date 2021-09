Foreningslivet fejret ved genåbningsfest

Børnene var meget interesserede i fiskene.

Vallensbæk. Generationer mødtes på tværs, da der var genåbningsfestival på Vallensbæk Havn, hvor Vallensbæks foreninger sørgede for hyggelige aktiviteter i havets tegn

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæks mindste og ældste borgere ankom på stribe, da der tirsdag i sidste uge var genåbningsfestival på Vallensbæk Havn. Scooterbanden i rullende konvoj, og børnehavebørnene hånd i hånd i matchende T-shirts.

Festivalen var en fejring af genåbningen af foreningslivet og havde desuden fokus på generationsmødet, hvilket borgmester Henrik Rasmussen også lagde vægt på i sin velkomsttale:

– I dag bringer vi generationer sammen. For når vi mødes på tværs af generationer, er der en masse, vi kan lære af hinanden. Vi må ikke glemme at overlevere historier til hinanden, for det er sådan, vi udvikler os som mennesker. Så få en snak sammen og nogle sjove historier.

Og med disse ord kunne deltagerne gå på opdagelse i de mange aktiviteter på havnen, mens jazz-trioen ”De Små Jazz’er” sørgede for børnevenlig dansemusik.

Havets vidundere

Hos Vallensbæks madinitiativ Madborgerskab lokkede et bord dækket med havets fristelser hurtigt børnene til.

”Jeg elsker fisk!”, lød det begejstret fra femårige Frederik Lokmann Præstegård, der var mødt op på havnen sammen med daginstitutionen Sommerfuglen.

Mens Sune Hybel Olsen fra Madborgerskab fremviste både rødspætte, laks og sild, stillede Frederik og hans kammerater nysgerrigt spørgsmål. Og begejstringen ville ingen ende tage, da børnene bagefter fik at vide, at de godt måtte røre de våde væsner.

– Jeg elsker den blå fisk. Det er en torsk. Jeg elsker den så meget, at jeg næsten vil spise den hele på en gang, fortalte Frederik, og vennen Valdemar var enig i, at den blå fisk var den allerbedste.

Foreninger stillede op

Flere af Vallensbæks foreninger bidrog til dagen og sørgede for sjove vandaktiviteter. Hos Vallensbæks Sportsdykkerklub var en gruppe elever fra 5. klasse klar som de første til at komme på sejltur med undervandskikkert. Ved siden af fremviste Ældre Sagen badminton og petanque, mens de mindste kunne male på sten. Også Vallensbæk Sejlklub, Vallensbæk Modelskibsklub og spejdergruppen Pilehavegruppen var med til at sørge for, at det blev en festlig sensommerdag.

I alt havde omkring 200 børn fra Vallensbæks daginstitutioner og Pilehaveskolens 5. klasser meldt sig til dagen, mens den ældre generation var repræsenteret af blandt andre Scooterbanden og Ældre Sagen. Som formiddagen skred frem, stødte også flere ældre borgere og barslende forældre til.

Genåbningsfestivalen er blevet til med støtte fra Kulturministeriets pulje ’100 dage med kultur og idræt’.