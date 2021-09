Flot 6. plads i erhvervsvenlighed

Debat.

Af Kim Valentin (V) Medlem af Folketinget valgt i Ballerupkredsen, der også dækker Glostrup

SMVDanmark har udnævnt Glostrup til Danmarks sjette mest erhvervsvenlige kommune i Danmark. Det er der god grund til at glæde sig over. Stor erhvervsvenlighed er ikke bare godt for det lokale erhvervsliv, det er også godt for borgerne i kommunen. Når virksomhederne trives, betyder det vækst og arbejdspladser, som er med til at finansiere vores børnehaver, skoler og ældrepleje.

Man kan dårligt overvurdere erhvervsvenlighedens betydning for det lokale erhvervsliv. Områder som effektiv og hurtig sagsbehandling, trafikforhold samt rimeligt skatte- og afgiftsniveau har alt sammen betydning for erhvervslivets muligheder for at køre effektivt rundt.

Gode vilkår for erhvervslivet er en topprioritet for Venstre. Heriblandt lavere skatter og kvalificeret arbejdskraft. Årets liste, fra SMVDanmark, over de mest erhvervsvenlige kommuner viser heldigvis, at indsatsen betaler sig. Hele 7 ud af 10 de mest erhvervsvenlige kommuner, har en borgmester fra Venstre.

Mens Glostrup ligger i top på erhvervsvenlighed, er der til gengæld udfordringer med at få borgere ud på arbejdsmarkedet. Et emne, som jeg ved, at borgmesteren og viceborgermesteren har stor fokus på. Det skal særligt ses i lyset af, at vi lige nu mangler hænder flere steder i samfundet. Det gælder blandt andet i byggebranchen og i restaurantfaget, der har svært ved at følge med efterspørgslen uden flere hænder. Også i Glostrup er der brug for, at alle, der kan, bidrager til sin og familiens forsørgelse.

Selvom vi kan gøre meget fra Christiansborg for at hjælpe erhvervslivet, betyder den kommunale indsats – i samspil med lokale virksomheder – meget for erhvervslivets mulighed for at skabe arbejdspladser og sorte tal på bundlinjen. Til glæde for alle.

Et godt lokalt erhvervsklima kommer både virksomhederne, kommunekasse og borgerne til gode. Lad os fastholde Glostrups erhvervsvenlighed på et højt niveau i årene fremover. Gerne med endnu en Venstreborgmester for bordenden.