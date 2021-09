Flere plejeboliger er på vej, men ikke nok

DEBAT.

Af Carina Kristensen Berth (DF), Kommunalbestyrelsesmedlem i Vallensbæk

Carl Friis Skovsen skriver den 22. september om behovet for flere plejeboliger i Vallensbæk. I Dansk Folkeparti er vi helt enige med ham deri. Vi har i årevis talt for flere plejeboliger.

Da det omsider gik op for Konservative, at der var et sådant behov, besluttede partiet at satse på et privat plejehjem i det nu underkendte højhusbyggeri langs Køge Bugt Motorvejen. En løsning som vi i Dansk Folkeparti hele tiden har været imod. Der er simpelthen alt for meget støj på grunden mellem Lundbækvej og Køge Bugt Motorvejen til at området egner sig til menneskelig beboelse – og det gælder naturligvis også ældre plejehjemsbeboere.

Med det netop indgåede budgetforlig har vi fået fremrykket etableringen af flere plejeboliger på Højstruphave – dog ikke tilsvarende de 48 friplejeboliger, der var en del af projektet ved Køge Bugt Motorvejen.

Stod det alene til Dansk Folkeparti, byggede vi et nyt plejehjem i Vallensbæk. Vi er inspireret af, at man i København nu også etablerer plejeboligpladser, hvor ægtefæller kan bo sammen. Det vil vi også gerne have i Vallensbæk.

I Vallensbæk får vi flere ældre over de kommende år – og vi vil samtidig gerne gøre det muligt for de borgere, der er flyttet til Vallensbæk, at få deres forældre til kommunen, når de bliver gamle og har brug for en ældre- eller plejebolig.

Derfor har vi brug for flere plejeboliger.