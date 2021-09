Flemming Ørhem stiller op på ny liste

Glostrups nuværende 1. viceborgmester, Flemming Ørhem, håber på genvalg til november. Foto: privat

Glostrup. Efter at være blevet kuppet på Dansk Folkepartis opstillingsmøde meldte Flemming Ørhem go Pia Dahlin sig ud af DF. Nu vil de stille op på Glostrup Borgerliste

Af Jesper Ernst Henriksen

Som tidligere beskrevet i Folkebladet, var det en dramatisk kombineret generalforsamling og opstillingsmøde i Dansk Folkeparti i Glostrup lige før sommerferien. Flemming Ørhem, der siden 2001 har stået øverst på partiets listen til kommunalvalgene, blev ikke genvalgt som spidskandidat.

– Jeg stillede op som kandidat til posten som Dansk Folkepartis spidskandidat her i Glostrup. Det skete efter anbefaling fra den siddende bestyrelse, hvilket sågar blev bekræftet af lokalformanden på opstillingsmødet. På selve opstillingsmødet var der så alligevel et bestyrelsesmedlem, faktisk to, der foreslog et tredje bestyrelsesmedlem, næstformand Peder Kähler at stille op til posten, og det takkede han ja til – og blev valgt. Det syntes jeg virkede meget mærkeligt, meget dysfunktionelt. Den lokale bestyrelse siger et og gør noget andet. Det kunne jeg simpelt hen ikke acceptere. Så jeg valgte at melde mig ud af Dansk Folkeparti, siger Flemming Ørhem.

Ifølge ham har fejden kostet Dansk Folkeparti 10 procent af medlemmerne i Glostrup. Mange af de frafaldne har opfordret ham til at stille op til kommunalbestyrelsen igen.

– Den opfordring har jeg nu taget til mig, og jeg har besluttet at opstille Glostrup Borgerliste til kommunalvalget. Jeg er i den heldige situation, at min (tidligere) partifælle i kommunalbestyrelsen, Pia Hagbarth Dahlin, har givet tilsagn om at stille op på Glostrup Borgerliste sammen med mig, siger han.

Der er allerede en overskrift i listens politik.

– Vi står sammen om, at vi vil passe på Glostrup – og det synes jeg er et rigtig godt udgngspunkt, siger Flemming Ørhem.

Han vil nu forsøge at samle et lille hold kandidater til listen og finde de 25-50 stillere, der skal til, for at listen kan opstille. Han er dog helt klar over, at der mangler et stort arbejde frem til kommunalvalget i november.

– Jeg vil blive rigtig glad, hvis der er vælgere derude, der vil hjælpe til i valgkampen frem mod kommunalvalget, da vi jo starter fra ”0” ligger der et pænt stort arbejde forude, siger Flemming Ørhem.