Festlig åbning af Strandengen

Strandengen har været på tegnebrættet længe, men arbejdet har for alvor været i gang siden starten af året.

Vallensbæk. Der bliver masser af underholdende aktiviteter, når området Strandengen på den østlige side af Vallensbæk Havnevej bliver åbnet på søndag

Af Jesper Ernst Henriksen

I løbet af i år er der blevet arbejdet på området Strandengen, der ligger øst for Vallensbæk Havnevej mellem Vallensbæk Strandvej og stranden.

Området skal tjene to formål. Op mod Vallensbæk Strandvej er der blevet gravet ud til en stor sø, der skal opsamle regnvand, når det er for højvandet til at kunne løbe ud i havnen.

Resten af området er en fortsættelse af Det Grønne Strøg, der starter ved stationen. Her vil der blandt andet være en sansesti og et såkaldt paddeskrab, hvor man kan komme helt tæt på paddernes liv.

Indvies med fest

Hele denne ombygning af området er nu færdig. Det bliver derfor indviet søndag den 19. september klokken 11 til 14 med en lang række aktiviteter. Man kan finde frøer på sansestien, smage insekter hos madborgerskab eller grine med, når Heino fra Ramasjang-programmet ”Heino fikser alt” underholder. Samtidig uddeles der kajkager og frugt.

På dagen vil det også være muligt at blive klogere på selve Strandengen som projekt. Ingeniørvirksomheden MOE, der har tegnet Strandengen, har nemlig to rundvisninger, hvor de fortæller om de mange detaljer i projektet. Derudover kan du også lægge vejen forbi HOFOR’s bod og høre mere om, hvordan de klimatilpasser hele hovedstadsområdet, så byen kan håndtere større mængder regn i fremtiden.

Da arrangementet foregår udendørs, skal du huske at klæde dig efter vejret. Det vil være muligt at låne gummistøvler, hvis du har lyst til at bevæge dig ud i Strandengens mere mudrede terræn.