Fægteklub fik penge til familietræning

Glostrup Fægteklub fik 20.000 kroner af Nordea Fonden til familieholdet. Foto: Jesper Ernst Henriksen

Glostrup. I Glostrup Fægteklub kan forældre og børn træne på samme hold. Det giver et stærkt fællesskab, og det aktiverer forældre, som ellers bare ville stå på sidelinjen. Holdets udstyr er blevet købt med en støtte på 20.000 kroner fra Nordea Fonden

Af Jesper Ernst Henriksen

I hallen ved Nordvangskolen er der endelig gang i fægtetræningen igen torsdag først på aftenen. Her træner klubbens familiehold, hvor forældre og børn kan træne sammen. Holdet har været lukket ned under hele corona-pandemien. Dels var der i perioder forbud mod indendørs træning. Fægteklubben kunne lave lidt træning udendørs, men da fægtning med kårde kræver strøm, kan det ikke lade sig gøre udendørs. Derudover har der været forbud mod at træne voksne og børn sammen.

– Jeg tror ikke helt, at alle har fundet ud af, at holdet er startet igen. Vi plejer at være 15-20 stykker på det her hold, siger Line Møller Roland, formand for Glostrup Fægteklub.

Hun ser mange fordele i et hold for familier.

– Det er en satsning vi har lavet for at tiltrække familier, for eksempel forældre med børn eller bedsteforældre med børnebørn, men der er også børn og voksne, der kommer alene. Vi vil rigtig gerne gøre noget for, at familier kan have noget sammen. Vi har også erfaring med, at delefamilier, for eksempel en weekendfar eller -mor, synes, at det er sjovt at komme her og få nogle særlige oplevelser sammen med barnet, siger formanden.

Hun peger også på, at holdet giver bedre sammenhold i klubben på tværs af aldersgrupper.

Hun har oplevet, at det har givet nye medlemmer til klubben, når forældrene melder sig ind, efter at have været til træning med deres børn.

– Vi synes det giver noget mere samhørighed i familien, at man kan træne sammen med sit barn. Måske kan vi også tiltrække nogle forældre, som så begynder at træne på voksenholdet. Vi har set nogle, der kommer sammen med barnet, bliver glade for det og så begynder at fægte som voksne, siger hun.

Op af sofaen

Derudover er der en tidsbesparelse for familien i, at forældre og børn får klaret motionen samtidig.

– Det handler også om at få forældrene op af sofaen og ud at lave noget aktivt, i stedet for at de voksne sidder på sidelinjen, mens børnene træner. Forældrene skal også have pulsen op, og det kan de få her, siger hun.

Selvom forældre og børn kan lave meget træning sammen, giver det ikke så meget sportslig mening at lade dem fægte mod hinanden.

– Det bliver ikke en lige kamp, men det kan godt være sjovt en gang i mellem at kæmpe mod sin mor eller far i fægtning. Men alt det andet træning, hvor man træner ben og arme, kan man sagtens lave sammen. Jeg kender ikke rigtigt andre sportsgrene, hvor man kan træne så meget sammen med sine forældre, siger Line Møller Roland.

Støtter fællesskaber

En af de forældre, der for et par uger siden var med til fægtetræningen med sine to døtre for første gang, var Mikkel Nygaard, der er direktør i Nordea i Glostrup.

– Der er højt humør og det er sjovt. Jeg elsker al sport. At få lov til at prøve noget, jeg ikke har prøvet før, det glæder jeg mig til, sagde han.

Nordea Fonden har netop givet 20.000 kroner til Glostrup Fægteklub, som er gået til udstyr til familieholdet, så man kan komme til fægtning uden at eje andet udstyr end fornuftigt sportstøj.

– Det er jo fantastisk, at fonden kan hjælpe til gode, sunde formål og fællesskaber. For mig personligt har fællesskaber altid være lig med foreningsliv. Jeg er vokset op med forældre, der var aktive i foreninger, og jeg har selv været aktiv hele mit liv, siger Mikkel Nygaard og opfordrer andre foreninger fra Glostrup og omegn til at søge Nordea Fonden om penge.

Han prøvede selv et par fægtekampe mod den tydeligvis noget mere erfarne Line Møller Roland, og det endte i to store nederlag.