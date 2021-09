Efteråret er på vej – det betyder ikke at du skal opgive haven

SPONSORERET INDHOLD: De fleste forbinder havearbejde med en sommerting, men det kan rent faktisk betale sig at bruge tid i slutningen af sommeren. Dels får man en flottere have at kigge ud på, samtidig med at haven står rustet til vinterens kolde vejr.

Selvom det er efterår, kan man godt hygge sig

Som skrevet ovenfor er køligere vejr ikke en undskyldning for at blive indenfor. Køligere vejr er måske ikke til sommertøj og grillfester, men derfor kan man stadig godt fornøje sig i haven med venner og familie. Det kræver blot mere tøj end normalt, hvor samværet kan være lige så godt. Her er det muligt med morgener, middage eller aftener i haven, hvor man nyder noget til hanen i form af mad og drikke. Det kan være mindst lige så hyggeligt, selvom temperaturen siger 10-12 grader.

Giv blomsterbedet en kærlig hånd

Blomsterbede kan være rigtig smukke, hvis man udsmykker dem korrekt. Der er en del, som vælger den allerede eksisterende jord, skal fungere i selve bedet. Dog kan man finde andre muligheder til at udsmykke sit bed, blandt andet flotte sten, flis eller noget helt tredje. Det behøver ikke være almindelig jord – i stedet kan man gøre de enkelte bede flotte på andre måder.

Det kunne blandt andet være:

Granitskærver

Granitskærver er rigtig populære blandt danskere. De fungerer godt i mange sammenhæng, herunder til bedet, indkørslen eller langs hækken. De er populære grundet deres flotte farvenuance, men også fordi det er en god kontrast til resten af haven f.eks.

Granitskærver er ydermere enkle at lægge, og mange vælger et dækken som underlag til stenene.

Træ- og barkflis

Alle kender flis. Det kan bruges i mange sammenhæng, og de fleste kender det måske fra festivaller, som er ved at skylle væk. Træ- og barkflis er et godt supplement til haven. Foruden et bed, kan det bruges til at skabe et hyggeområde i haven, hvor man måske vil have et bål eller noget helt andet. Her kan man bruge flisen til at udsmykke området. En stor fordel ved træ- og barkflis er det man kender fra alverdens festivaler – selvom det regner, vil det aldrig blive mudret og pløret, hvor flisen ligger.

Løse ’almindelige’ sten

Løse sten kan også være en mulighed til at indrette haven eller indkørslen. Løse sten er især en mulighed i indkørslen i stedet for fliser. Mange vælger den traditionelle løsning med fliser, som kræver et større arbejde at lægge. Det skyldes sværhedsgraden i at få fliserne lige, hvilket ikke er samme et problem med løse sten.

De skal nemlig ikke placeres på nogen bestemt måde, men tværtimod skal de bare ligge, hvor de nu engang ligger. En gang i mellem skal ejeren feje dem lidt sammen igen, og på den måde har man skabt en flot indkørsel med flotte sten.

De kan købes mange forskellige steder, og koster ikke særlig meget.