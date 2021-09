Efter vinterens grå og brune er det tid til det friske forårslook

SPONSORERET INDHOLD: Efter vinterens mørke og mange triste farver, så er det forår, og det er tid til at spire og få friske farver frem fra garderoben eller måske finde helt nyt her fra CAMPZ.

Af SPONSORERET INDHOLD

Helt basalt kan du starte med at friske op med sko til den nye sæson. Her er flere gode muligheder for at finde lækre vandrestøvler eller -sko og fodtøj til forskellige andre aktiviteter som cykling, løb, klatring, eller hvad du nu kunne finde på at kaste dig ud i.

Til en god dansk sommer hører vel også næsten nogle gode gummistøvler. Her er ingen grund til at holde sig til de klassiske grønne, sorte eller blå. Nej, du kan finde støvler med anderledes friske farver og fuldende det friske forårslook på bedste vis.

Vælg tøj, som passer dig og din livsstil, uden at gå ned på farver og design

Med udvalget her kan du finde masser af strømper, undertøj, bukser, trøjer, jakker, som er skabt til lige præcis din aktivitet, og som kan hjælpe dig med at klare den bedre end hidtil så sikkert og komfortabelt som muligt.

Farver til dit friske forårslook er her masser af, uanset om du så har brug for noget, der er lidt afdæmpet og giver dig mulighed for at snige dig uset frem, eller det er tøj, som skal være praktisk og samtidig gerne må se smart og friskt ud. Når du er ude i naturen, om det er i skoven, vildmarken eller på fjeldet, så kan det farverige tøj faktisk være en fordel.

Hvis uheldet skulle være ude, og man måske skal ud og finde dig med helikopter, så er det faktisk nemmere at spotte dig, hvis du har farver på, som står i stærk kontrast til omgivelserne.

Meget mere end bare overlevelse og ydelse

CAMPZ er faktisk meget mere end udstyr til overlevelsesture, ironmandeltagere og personer, som presser sig til sit yderste. Ikke at I ikke også gerne vil se smarte og friske ud til en ny sæson, men det brede publikum, der måske bare vil nyde naturen stille og roligt, kan finde tøj her, som passer lige så godt i vildmarken som i den vilde storby eller for den sags skyld på havet.

Vi ser Outdoor & Adventure bredt og som noget, alle skal kunne deltage i og nyde på lige netop det niveau, man hver især føler sig komfortabel med. Det friske forårslooker noget alle kan opnå uanset stil og aktivitet. Her er masser af lækre produkter til de fleste udendørs aktiviteter for både den professionelle, den ambitiøse og den mindre ambitiøse.

Vi kan alle have brug for lidt udrustning også ud over det sædvanlige

Udrustning til friluftslivet og aktivt udeliv er vores speciale, og vi har så godt som alt den udrustning, du kunne drømme om at bruge. Meget kan naturligvis bruges til netop det aktive udeliv og friluftsliv, men her er med sikkerhed mange ting, du også ville kunne bruge i dagligdagen.

Det gælder naturligvis både fodtøj og tøj, men du kan også finde ting som tasker og rygsække, som du kan bruge som weekendtaske eller andre endnu mere hverdagslige ting, som altsammen kan sætte prikken over i’et i netop dit friske forårslook. Paraplyer er et andet helt almindeligt produkt, som du naturligvis også finder her, der kan bruges lige så godt under en regnskylle under en trekkingtur som under en smuttur til supermarkedet. Mulighederne er mange og meget fleksible med flere af produkterne her.

Det friske forårslook er også perfekt til camping

Foråret er også den tid, hvor campingfolket kommer ud af vinterhi. Her opdager man så ofte, at der er ting, som ikke overlevede sidste sæson, som ikke klarede vinteren, eller som simpelthen bare er blevet slidt, umoderne eller i det hele taget bare trænger til at blive udskiftet. Det kan være tøj eller specialiseret campingudrustning.

Begge dele er noget, du finder i rigelige mængder her, så du kan træffe valget om, hvad der passer lige netop dig og din anden udrustning. Det kan være let bestik, tæpper, stole eller borde. Der er næsten altid mulighed for at finde det i nye praktiske farver, når den nye sæson starter. Her kan du gå efter bestemte brands eller bestemte funktioner eller anvendelsesområder, så du nemmest muligt kan finde netop det, som du er på jagt efter nu, og nyde det friske forårslook.