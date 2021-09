Disse ting er særligt vigtige for borgerne i lokalområderne

SPONSORERET INDHOLD: Det forestående kommunalvalg nærmer sig, og borgerne skal sætte deres kryds ud for den kandidat, der står for det, man ønsker at fremme i sit lokalområde. Nogle vælger at stemme ud fra, hvad der er godt for dem selv, mens andre tænker på fællesskabet, de svageste og hvad der er godt for samfundet.

Af SPONSORERET INDHOLD

I hele landet, og altså også i Glostrup og på Vestegnen er der nogle gennemgående ting, der er vigtige for borgerne, og som kommunerne derfor har og bør have et stort fokus på. Her i artiklen ser vi på tre områder, som er vigtige for mange borgere og som i yderste konsekvens kan være afgørende for, hvem vælgerne stemmer på.

Steder til at være sammen

I disse år gøres der meget for at styrke fællesskabet og samværet borgerne i mellem. Det er derfor nødvendigt, at der findes rum, hvor borgerne kan være sammen. Det kan f.eks. være udendørs træningspladser, petanquebaner eller bordebænkesæt, hvor man kan sidde og drikke sin kaffe eller spise sin medbragte madpakke. Også de mange pensionister, som ofte mødes i gågrupper sætter pris på et sted, hvor de kan hvile benene og få lidt at styrke sig på, mens de sludrer om løst og fast.

Affaldshåndtering

Et andet område, der vægtes højt hos borgerne, er en høj forekomst af små skraldespande og ikke mindst hyppig tømning af disse. I en tid, hvor take away og to-go vækster med nærmest eksplosiv fart, og mange nyder at spise og drikke i byens parker og andre steder, er det af stor vigtighed, at man kan komme af med sit affald. Kan man ikke det, fristes nogle desværre til at smide skraldet fra sig på gaden eller måske i åen. Det ikke bare sviner og ser grimt ud, men kan herudover være til fare for miljøet og ikke mindst fugle og andre dyr, hvis maver ikke kan tåle pizzabakker og flamingobokse.

Støjforurening

Et nyere fænomen, som har set dagens lys med Coronopandimien, er afspilning af høj musik i byens parker. Store flokke af unge medbringer soundbokse og fyrer den af til langt ud på natten, ofte til stor gene for de borgere, der bor i nærheden. Dette er et problem, som ikke kun Glostrup og Vestegnen har fokus på at finde en løsning på, men kommuner over hele landet, dog primært i de store byer som København, Odense og Aarhus. Der arbejdes på flere planer, både med venlige henstillinger og decideret lovgivning, som forbyder afspilning af høj musik i visse tidsrum.

Der er altså flere ting, der spiller ind, når vælgerne om kort tid skal sætte kursen mod stemmeboksene og vælge deres foretrukne kandidat til byrådet i deres by og dermed være med til at forme lokalområdets fremtid.