Det er på tide at gøre erhvervspraktikken obligatorisk

Debat

Af Mads Raaschou, Formand for DI Dansk Byggeri Hovedstaden

Erhvervspraktik i folkeskolen er en rigtig god idé, fordi eleverne kommer ud og prøver sig selv af i den virkelige verden. En uge i erhvervspraktik som eksempelvis tømrer eller industritekniker kan være lige præcis den øjenåbner, der giver den unge blod på tanden i forhold til at vælge en erhvervsuddannelse. Og flere faglærte er noget byggevirksomhederne tørster efter lige nu.

Glostrup Kommune har lige nu ikke obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen, viser svar fra DI’s seneste erhvervsvenlighedsundersøgelse. Samme undersøgelse viser ellers, at størstedelen af byggevirksomhederne i Hovedstaden er klar til at tage imod eleverne, hvis de søger erhvervspraktik. Så lad os få sat skub i udviklingen.

Lige nu er der alt for få unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne. I Glostrup Kommune er det 20 procent af de unge, der søger en erhvervsuddannelse lige efter folkeskolen. Det er en høj andel sammenlignet med andre kommuner i hovedstaden, men det er stadig langt fra nok.

I en tid hvor byggeriet skriger på kvalificeret arbejdskraft, er det nødvendigt at se på, hvordan vi kan skabe bedre sammenhæng mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne. Her er obligatorisk erhvervspraktik en oplagt vej at gå.

Et øget kendskab til forskellige jobfunktioner og virksomheder kan nemlig vise de unge, at der er spændende karriereveje og muligheder ved at søge ind på en erhvervsuddannelse. Glostrup Kommune kan med fordel gøre erhvervspraktikken obligatorisk. Det ikke kun være til gavn for de unge mennesker, som kan få afklaring omkring fremtiden, det vil også være en fordel for de lokale virksomheder, som har store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere. Virksomhederne får mulighed for at vise sig frem, hvilket måske kan udvikle sig til et job i fremtiden.

Det går hårdt ud over de lokale byggevirksomheders udvikling og vækst, når de ikke kan få den arbejdskraft, de har brug for. Obligatorisk erhvervspraktik løser selvfølgelig ikke problemet alene, men det kan være en del af svaret på virksomhedernes store udfordringer med at få den nødvendige arbejdskraft.