Demensvenlig nyttehave

John Engelhardt og Lisa Ward plantede i fællesskab et æbletræ i nyttehaven. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Et par timer i en lille nyttehave kan være et godt afbræk i hverdagen for mennesker med demens. Derfor fik Glostrup Kommune i forrige uge en særlig nyttehave til borgere med en demensdiagnose

Af Jesper Ernst Henriksen

Gustav Winckler synger som den gamle gartner om at plante smil og solskin i alle sind. Fredag den 27. august sang en lille forsamling det samme i en af de nye nyttehaver ved Dommervangen. For formålet med netop denne nyttehave er nemlig i højere grad at plante smil og solskin, end det er at bidrage med friske grøntsager til husholdningen. Nyttehaven er nemlig Glostrup Kommunes nye nyttehave til borgere med en demensdiagnose, der stadig bor hjemme, og deres pårørende.

– Demensnyttehaven er en del af Glostrup Kommunes demensstrategi, hvor vi har som mål, at vi gerne vil være en mere demensvenlig kommune. Hensigten med haven er at skabe et frirum for borgerne, hvor man får stimuleret alle sine sanser. Haven skal både være en oplevelse for øjet, men også for hænder, mund, næse og ører. Der skal være rige muligheder for at få jord under neglene. Alle sanser bliver stimuleret, når man er i naturen, hvilket er særdeles vigtigt, også når man har en demensdiagnose, sagde Lisa Ward (S), formand for Social-, Sundheds og Seniorudvalget i Glostrup Kommune.

Med til indvielsen var også Laust Sørensen fra Alzheimersforeningens lokalafdeling i Storkøbenhavn. Ifølge ham er det ikke kun Grete Klitgaard fra Den Gamle Gartners Sang, der får minderne vækket, når hun ser på skønne blomster. Det gør han også selv, og det gør mennesker med en demensdiagnose.

– Havearbejde vækker hjernen, og det vækker minderne. Når jeg tænker på haven, tænker jeg på min barndomshave. Jeg er opvokset på en bondegård. Hvis man har været hernede i to timer, hvis man har diagnosen Alzheimers, så gavner de to timer resten af dagen, sagde han.